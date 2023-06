Der DAX sackte am Vortag bis 15.925 Punkte ab und erreichte damit erneut die Unterstützung im Bereich von 15.900/15.920 Punkten. In der Folge prallte der DAX hier nach oben ab und ging höher bei 15.992 Punkten aus dem Handel. Damit konnte der DAX auch den 10er-EMA im Bereich von 15.940 Punkten verteidigen, was als kurzfristig bullisches Signal zu werten ist. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 15.930 Punkten. Damit hat sich an der Lage zum Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...