Westmont, Illinois (ots/PRNewswire) -Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine umweltfreundliche, innovative Lösung für Kleiderbügel aus PapierfaserplattenNexgen Packaging, ein führender Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen und Kleiderbügeln aus Papierfaserkarton, ist stolz darauf, seine Produktzusammenarbeit mit Kidkanai bekannt zu geben, einem bahnbrechenden Concept Store für gebrauchte Kinderartikel, der vom französischen Einzelhändler Kiabi ins Leben gerufen wurde. Nexgen Packaging produzierte seine umweltfreundlichen Ditto-Bügel für Kidkanai. Diese unterstützten den Einzelhändler dabei, seine Vision von Nachhaltigkeit im Einzelhandel besser zu verwirklichen.Kidkanai bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis für Eltern, die auf der Suche nach verantwortungsvoller, gebrauchter Kinderkleidung und Accessoires sind. Wie in den meisten Einzelhandelsgeschäften wurden für die Aufhängung der Kleidung in der Regel Kunststoffbügel verwendet. Kleiderbügel aus Kunststoff tragen zur Umweltverschmutzung bei, da sie nicht biologisch abbaubar sind und häufig auf Mülldeponien landen. Die Suche nach Kleiderbügeln, die zu den umweltfreundlichen Werten von Kidkanai passten, stellte für das Geschäft eine Herausforderung dar.Nexgen hat für Kidkanai eine 100 % plastikfreie Kleiderbügellösung entwickelt und dabei seine Erfahrung im Bereich Design genutzt. Es wurden sieben Bügelformen optimiert, um Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit im Geschäft zu gewährleisten. Außerdem konnte Nexgen 100% recycelte FSC-Papierfaserkartonbügel als Lösung für Kidkanai liefern. Wenn diese Kleiderbügel weggeworfen und auf einen Wertstoffhof gebracht werden, zersetzen sie sich in weniger als sechs Monaten. Das ist viel schneller als der Abbau von Kunststoffbügeln, die über Generationen im Ökosystem verbleiben."Wir bei Kiabi und Kidkanai sind sehr zufrieden mit dem Service und der Unterstützung, die wir von Nexgen während der Einführung unseres Concept Stores erhalten haben", sagte Pauline Bachelet, Second Hand Product Manager bei Kidkanai. "Die Ditto-Kleiderbügel, die wir mit Nexgen zusammen entwickelt haben, sind sehr hochwertig und funktionieren gut bei all unseren Produkten. Die Kleiderbügel ergänzen unsere gebrauchten Kleidungsstücke perfekt und präsentieren klar unser Branding. Dies macht Ditto-Kleiderbügel zusammen mit ihrem Nullplastikeffekt perfekt für unsere neue Marke."Manuel Torres, Managing Director von Nexgen EMEA, sagte über die Zusammenarbeit: "Die Kooperation zwischen Nexgen Packaging und Kidkanai passt perfekt zur nachhaltigen Modestrategie von Kiabi. Unsere Teams arbeiteten zusammen, um funktionale und langlebige Designs zu definieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele von recycelten, recycelbaren und wiederverwendbaren Kleiderbügeln zu erfüllen."Nexgen Packaging wurde mit dem Ziel gegründet, seinen Kunden durch den Einsatz von Software und Analytik im Design- und Herstellungsprozess Verpackungsprodukte von höchster Qualität zu liefern. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat sich Nexgen zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Etikettenindustrie entwickelt und bietet ein komplettes, nachhaltiges Portfolio an Bekleidungsmarken, Produkten mit individuellen Kennzeichnungen und anderen Verpackungslösungen. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Einzelhandels-, Bekleidungs- und Schuhmarken, und unser Erfolg steht in direktem Zusammenhang mit unseren zentralen Softwareangeboten, die in 19 Produktionsländern und mehr als 20.000 Produktionsstätten weltweit eingesetzt werden.