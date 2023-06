Die Aktie von BioNTech zuletzt wieder leicht zulegen und dabei die 100-Euro-Marke zurückerobern können. Unterstützung hat das Papier zuletzt von der Corona-Impfseite erhalten. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt für die neue Impfperiode ab Herbst eine Anpassung der Corona-Impfstoffe.Sie sollten an die sogenannte XBB-Variante des Virus angepasst werden, die zur Zeit in Europa und anderen Teilen der Welt dominant sei, teilte die Behörde am Dienstag in Amsterdam mit.Die bereits zugelassenen Wirkstoffe ...

