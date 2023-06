Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weiterhin im Bereich um den 200er-EMA im Tageschart und den 50er-EMA im Wochenchart und könnte hier, wie bereits in den vorherigen Analysen vermutet, eine Bodenbildung nach dem Kursrutsch vollziehen. Und in der Folge vor einer weiteren Aufwärtsbewegung stehen. EUR/USD sollte nun wieder am 200er-EMA im Tageschart und 50er-EMA im Wochenchart nach oben abprallen und eine Erholung starten. Die erste Anlaufmarke wäre ...

