Bonn (ots) -Erst der Krieg, jetzt die Flut: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine stehen Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" bereit, um den betroffenen Menschen zu helfen. Denn die Bewohner der umkämpften Region Cherson leiden unter den massiven Überschwemmungen: Mehr als 1000 Häuser sind überflutet und landwirtschaftliche Flächen in Gefahr. Die Menschen drohen ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlagen zu verlieren. In der Stadt Nowa Kachowka wurde der Notstand ausgerufen. Rund 16.000 Menschen leben in der kritischen Zone nahe des zerstörten Staudamms und sind akut gefährdet.Wasser und Nahrung für EvakuierteUmso wichtiger ist jetzt zielgerichtete Hilfe für die Bevölkerung in der ohnehin kriegsgeschüttelten Region. Die Johanniter stellen Fahrzeuge für die Evakuierung von Bewohnern zur Verfügung. Und bereiten die Unterbringung der Betroffenen sowie ihre Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln vor. Denn: "Die Flut trifft auf Menschen, die seit Monaten unter widrigsten Umständen in Kampfgebieten ausharren und oftmals von Hilfe abgeschnitten sind", sagt Florian Beck, Johanniter-Programmreferent für die Ukraine. Die Wassermassen hätten auch Minen und nicht explodierte Munition weggeschwemmt - eine weitere Gefahr.Auch Help - Hilfe zur Selbsthilfe reagiert sofort: Die Organisation verteilt nach Bedarf Hilfsgüter und zahlt evakuierten Menschen Bargeld aus, damit sie sich selbst mit dem Nötigsten versorgen können. Benzingutscheine sollen die Evakuierung erleichtern.Unsere Partnerorganisation TERRA TECH unterstützt Freiwilligen-Initiativen vor Ort, die Menschen und Tiere evakuieren, Notunterkünfte bauen und Dinge des täglichen Bedarfs verteilen. Helfer:innen von World Vision versorgen die Betroffenen - nach einer Bedarfsanalyse - mit Hilfsgütern.Das Gesundheitshilfswerk action medeor bereitet sich ebenfalls auf die Versorgung der Menschen vor, die vor den Wassermassen fliehen. "Die ersten Geflüchteten sind bereits angekommen. Unsere Partner vor Ort kümmern sich um diese Menschen", sagt Pressesprecher Markus Bremers.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner zur Lage im Überschwemmungsgebiet sowie zur Nothilfe der Bündnisorganisationen."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, nimmt Spenden für die Ukraine entgegenSpenden-Stichwort: "Ukraine"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/