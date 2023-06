Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,in der Folge des Klimawandels kommt es zu mehr heißen Tagen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius und längeren und intensiveren Hitzeperioden - auch in Deutschland. Hitze gefährdet die Gesundheit und kann zu Hitzestress, Hitzeerschöpfung bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Vorerkrankungen können sich verschlimmern. Hinzu kommt die Mehrfachbelastung durch Luftverschmutzung in Kombination mit hohen bodennahen Ozonkonzentrationen, die insbesondere für ältere Menschen und solche mit respiratorischen und kardiovaskulären Erkrankungen ein Risiko birgt.Trotz dieser massiven Gesundheitsgefährdungen besteht nur eine unzureichende Vorbereitung gegenüber Hitze. Hitzeaktionspläne sind bisher nur in wenigen Kommunen eingeführt worden und auch das Gesundheits- und Sozialwesen wird seiner Verantwortung bisher nicht hinreichend gerecht. So haben nur wenige Einrichtungen des Gesundheitswesens eigene Hitzeschutzpläne. Auch in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe ist mehr Aufmerksamkeit für die Gefahren durch Hitze erforderlich.Mit dem von Bundesärztekammer und KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. initiierten bundesweiten Hitzeaktionstag wollen wir auf die notwendige Vorsorge für extreme Hitzeereignisse aufmerksam machen. Erforderlich sind die Entwicklung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Aufbau von lokalen Hitzeschutzbündnissen in allen Kommunen.Zu der zentralen Veranstaltung des Hitzeaktionstages 2023 "Deutschland hitzeresilient machen - wir übernehmen Verantwortung" möchten wir Sie herzlich einladen. Gern können Sie in Präsenz teilnehmen. Die Veranstaltung wird aber auch live auf der Homepage der Bundesärztekammer gestreamt.Bitte melden Sie sich zu der Veranstaltung über den folgenden Link https://baek.de/hitzeaktionstag (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp/83951615/944c4234186-rvvoio) oder per E-Mail an presse@baek.de an.Nähere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie unter www.baek.de/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/hitzeaktionstagPressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5527986