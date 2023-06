Die Ölpreise an den internationalen Börsen im New York und London pegeln sich nach dem hektischen Auf und Ab im Umfeld des OPEC+-Meetings neu aus. Rohöl und Gasöl sind mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet und die Heizölpreise in der DACH-Region ziehen mit einem Plus von durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter nach. Die Nachfrage bleibt robust. An Tag drei nach dem OPEC+-Meeting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...