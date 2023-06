ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Die Bautätigkeit in der Europäischen Union sei im Mai zurückgegangen, vor allem in Frankreich und Deutschland, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Neugeschäft signalisiere zudem weiterhin einen trüben Ausblick. Der irische Baustoffhersteller bleibe mit Holcim sein "Top Pick". Beide seien am besten aufgestellt, um durch die derzeit unsicheren Zeiten zu kommen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 17:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 17:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE0001827041

