Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft ermöglicht es den Kunden, die fortschrittlichen Funktionen von SAP Commerce und die Expertise von Sonata bei der Bereitstellung von Digital-Commerce-Lösungen zu nutzen, um ihre Geschäftsziele zu erreichenSonata Software, ein globales Unternehmen für Modernisierung und digitales Engineering, hat eine strategische Partnerschaft mit SAP Commerce angekündigt, um digitale Innovationen voranzutreiben und Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.SAP Commerce, eine führende E-Commerce-Plattform für Unternehmen, wird mit dem Fachwissen von Sonata Software im Bereich des digitalen Handels integriert, um Kunden End-to-End-E-Commerce-Lösungen zu bieten, einschließlich Design, Implementierung und Wartung von Schaufenstern. Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Kunden nahtlose und personalisierte Erlebnisse über verschiedene Berührungspunkte und Kanäle hinweg zu bieten.Zu der Partnerschaft erklärte Herr Anthony Lange, Global Partner Officer von Sonata Software, sagte: "Wir freuen uns, mit SAP Commerce zusammenzuarbeiten, um digitale Innovationen voranzutreiben und Unternehmen bei der Anpassung an die neue Normalität zu unterstützen. Unsere Zusammenarbeit wird es den Kunden ermöglichen, die fortschrittlichen Funktionen von SAP Commerce und die Expertise von Sonata bei der Bereitstellung von Digital-Commerce-Lösungen zu nutzen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.Im Rahmen der Partnerschaft wird Sonata Software Implementierungs- und Anpassungsdienstleistungen, die Integration mit Systemen von Drittanbietern sowie laufenden Support und Wartung anbieten. Darüber hinaus wird das Unternehmen sein Fachwissen und seine innovativen Lösungen einsetzen, um die Funktionalität und den Wertbeitrag der SAP-Commerce-Plattform zu verbessern. Das gemeinsame Know-how wird es Unternehmen ermöglichen, das volle Potenzial der SAP-Commerce-Plattform auszuschöpfen. Sie wird den Kunden außergewöhnliche Erfahrungen bieten und das Wachstum der digitalen Wirtschaft fördern.Die Partnerschaft wird es Sonata Software auch ermöglichen, sein Angebot zu erweitern und eine breitere Kundenbasis in verschiedenen Branchen und Regionen zu erreichen, während wir expandieren. Dank der globalen Präsenz von SAP Commerce und der profunden Kenntnis der lokalen Märkte durch Sonata Software können Kunden maßgeschneiderte und effektive Lösungen erwarten, die ihre individuellen Geschäftsanforderungen erfüllen.Weitere Informationen erhalten Sie (nur Presse) von:Nandita VenkateshSonata Software LimitedA.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560019, IndienTel: +91 80 67781999