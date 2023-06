BYD hat im Mai mit 240.220 Fahrzeugen einen neuen Absatzrekord erzielt. Die Nachfrage nach den Autos des Konzerns ist enorm, zumindest im Heimatland China. Die Verkäufe in Übersee machten mit 10.203 Einheiten dagegen nur einen geringen Teil aus und waren sogar rückläufig. Dennoch bleibt BYD in der Offensive.So erfolgte erst kürzlich der Markteintritt in Mexiko, Spanien und Großbritannien. Italien steht für Juni auf der Agenda. Seit dem Roll-out in Norwegen 2021, dem ersten Auslandsmarkt für BYD, ...

