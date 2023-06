London/München (ots) -Mit der neuen und erweiterten Sommerausgabe des Skyscanner Ersparnis-Rechners (https://www.skyscanner.de/nachrichten/ersparnis-rechner%22%20%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22https:/www.skyscanner.de/nachrichten/ersparnis-rechner) können Familien diesen Sommer bis zu 26 Prozent ihrer Flugkosten sparen (bis zu 427 Euro insgesamt)Laut der neuesten Studie von Skyscanner in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut OnePoll planen 87 Prozent der Deutschen, diesen Sommer zu verreisen - aber fast die Hälfte hat ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht (46 Prozent). Obwohl 79 Prozent der Deutschen angeben, dass sie in der Lage sind, die besten Urlaubsangebote zu finden, zeigen die Daten von Skyscanner, dass nur 1 Prozent der deutschen Suchanfragen auf die günstigste Woche der Schulsommerferien entfallen. Deshalb hat der Online-Markplatz für Reisen Skyscanner nun die neue Sommer-Edition des Ersparnis-Rechners (https://www.skyscanner.de/nachrichten/ersparnis-rechner) gelauncht, um Reisenden zu helfen, bei ihrem Sommerurlaub richtig zu sparen.**Der Ersparnis-Rechner kann nicht nur für diejenigen Reisenden nützlich sein, die ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht haben, sondern auch für diejenigen, die auch über eine weitere Reise für den Sommer nachdenken. Mehr als die Hälfte der Deutschen, 51 Prozent, würden einen weiteren Urlaub machen, wenn sie ein gutes Angebot finden. Der Ersparnis-Rechner hilft dabei, die günstigste Woche des Sommers für eine Reihe von beliebten Destinationen der Deutschen zu finden, darunter Reiseziele in Spanien, Griechenland und den USA. Skyscanner analysiert derzeit jeden Tag über 80 Milliarden Preise weltweit. Die Reiseexperten haben die Zahlen ausgewertet und dabei einige einfache Tipps und Tricks zusammengestellt, mit denen Reisende in diesem Sommer das beste Schnäppchen machen können:1. In der letzten Ferienwoche statt in der ersten verreisen und bis zu 26 Prozent sparenObwohl etwa ein Drittel der deutschen Umfrageteilnehmer (36 Prozent) angibt zu wissen, dass es günstigere Wochen in den Sommerferien gibt, zeigen die Daten von Skyscanner, dass nur 1 Prozent der deutschen Suchanfragen auf die günstigste Woche der deutschen Sommerferien entfallen.Den Daten zufolge sind die ersten beiden Wochen der Schulferien mit Abstand die beliebtesten Wochen, um in diesem Sommer zu verreisen, allerdings ist dies auch die teuerste Zeit für Reisen. Laut der Skyscanner-Analyse können Reisende im Durchschnitt 26 Prozent sparen, wenn sie in der günstigsten Woche im Vergleich zur teuersten Woche der Sommerferien verreisen, was für eine vierköpfige Familie eine durchschnittliche Ersparnis von bis zu 427 Euro bedeutet.2. Wer in diesem Sommer wirklich sparen will, reist an einem SamstagReisende, die flexibel sind und an weniger beliebten Wochentagen fliegen, können laut dem Skyscanner Sommer Ersparnis Rechner im Juli und August bis zu 32 Prozent bei ihren Flügen sparen. Da 78 Prozent der Deutschen angeben, dass sie bereit wären, den Tag und/oder die Woche ihres Sommerurlaubs zu verändern, um in diesem Jahr zu sparen, lohnt es sich besonders, die Skyscanner-Ansicht für den gesamten Monat zu nutzen. Wer beispielsweise an einem Samstag statt an einem Sonntag in die Türkei fliegt, kann als vierköpfige Familie im Juli und August für Hin- und Rückflug durchschnittlich 455 Euro sparen.3. Es gibt immer noch günstige Angebote: Wer die Alle-Orte-Suche nutzt, findet die weltweit besten PreiseDeutsche, die ihre Sommerreise noch nicht gebucht haben, schätzen, dass Flüge im Durchschnitt 189 Euro pro Person kosten werden. Die Skyscanner-Daten zeigen jedoch Angebote zu einigen der Urlaubsfavoriten der Deutschen wie Mallorca ab 100 (https://ots.de/rDsKDy)EUR hin und zurück, Catania 109EUR (https://ots.de/Cp1P9F) hin und zurück oder Paris 89EUR (https://ots.de/9S0vTR) hin und zurück.*** Um diese Urlaubsschnäppchen zu finden, nutzen Reisende einfach die Alle-Orte-Suche auf der Skyscanner-Seite.4. Auf einen nahegelegenen Flughafen auszuweichen kann zu einer großen Ersparnis führenWer zu einem nahegelegenen Flughafen ausweicht und damit einen etwas weiteren Fahrtweg in Kauf nimmt, beispielsweise vom Flughafen Hamburg zum Flughafen Bremen, kann häufig von günstigeren Angeboten profitieren. So spart eine vierköpfige Familie bei einem Hin- und Rückflug nach Palma de Mallorca vom 17. bis 24. August von Bremen (https://ots.de/8n9oD0) anstelle von Hamburg (https://ots.de/S4OGQQ) rund 260EUR.Auch weiter im Süden variieren die Preise der Flüge von den verschiedenen Flughäfen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, zum Beispiel davon, welche Fluggesellschaften dort ansässig sind und welche Strecken sie bedienen, was bedeutet, dass einige Flughäfen zu Spitzenzeiten stärker ausgelastet sind als andere. Eine vierköpfige Familie spart bei einem Hin- und Rückflug vom 8. bis zum 15. August nach Catania auf der beliebten Mittelmeerinsel Sizilien insgesamt 936EUR, wenn sie von Memmingen (https://ots.de/IWY7Jd) anstatt von München (https://ots.de/q5c3os) fliegen.Mit dem Skyscanner-Filter "Nahegelegene Flughäfen" können Reisende ganz einfach die verschiedenen Optionen vergleichen und günstigere Alternativen finden.Friederike Burge, Reiseexpertin bei Skyscanner, zu den Ergebnissen:"Wir wissen, wie sehr sich die Deutschen auf ihren Sommerurlaub freuen und ihn besonders gründlich recherchieren - dieses Jahr mehr denn je. Daher hat Skyscanner es sich zur Aufgabe gemacht alle Daten, auf die wir Zugriff haben, zu analysieren und diese Erkenntnisse über den Ersparnis-Rechner zu teilen, der für den Sommer 2023 aktualisiert wurde. So erfahren Reisende aus Deutschland am einfachsten, wie sie für ihr Geld in diesem Sommer ein Schnäppchen finden.""Unsere Daten zeigen, dass fast alle Deutschen (98 Prozent) Opfer bringen, um für den Sommerurlaub zu sparen, beispielsweise weniger Essen zu gehen, weniger häufig beim Lieferservice zu bestellen oder weniger für Kleidung und andere Einkäufe auszugeben. Es ist klar, dass die Sommerferien eine eher teure Reisezeit sind. Deshalb wurde der Ersparnis-Rechner aktualisiert, damit deutsche Urlauber leicht erkennen können, wo sie in diesem Sommer mit ihrem Budget am besten hinreisen können.""Wenn Verbraucher ihre Reiseoptionen vergleichen, gibt es ein wahnsinniges Sparpotential. Deshalb haben wir verschiedene Tools entwickelt, mit denen die Reisenden besonders schnell und einfach Zugriff auf diese Ersparnisse haben. Wir raten allen Reisenden, unsere Tipps zu beherzigen und die Tools auf unserer Website wie beispielsweise die Kalenderansicht des ganzen Monats und die Alle-Orte-Suche zu nutzen, um in diesem Sommer Geld zu sparen."Hinweise für die Redaktion:Weitere Insights aus der aktuellen Studie von Skyscanner und OnePoll, durchgeführt im Mai 2023 mit 1.000 deutschen Befragten:Reiselustig, aber auf den letzten Drücker87 Prozent der Deutschen wollen in diesem Sommer verreisen, aber fast die Hälfte (46 Prozent) hat ihren Urlaub noch nicht gebucht. Und von denjenigen, die noch nicht gebucht haben, gaben 26 Prozent an, dass sie beim Termin noch unsicher sind und 33 Prozent erklärten, dass sie noch warten, um das beste Angebot zu finden.Die Deutschen halten sich für cleverer, als sie es vielleicht tatsächlich sindWährend 80 Prozent der deutschen Reisenden der Meinung sind, dass sie in diesem Jahr ein gutes Angebot gefunden haben, suchen nur 1 Prozent nach Reisen in der günstigsten Woche des Sommers. Die Lust auf weitere Reisen in diesem Sommer ist groß - die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) wäre versucht, in diesem Jahr einen weiteren Sommerurlaub zu buchen, wenn der Preis stimmt.Die Deutschen glauben, dass Flüge teurer sind, als sie es in Wahrheit sindDeutsche, die ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht haben, schätzen, dass Flüge im Durchschnitt 189 Euro kosten. Die Analyse von Skyscanner hat aber ergeben, dass es Angebote zu beliebten Zielen wie Mallorca (https://ots.de/gNeilm), Mailand (https://ots.de/G8Pypq) und Barcelona (https://ots.de/0pl0QF) bereits ab 40 Euro gibt.Flexibilität ist Trumpf78 Prozent der deutschen Reisenden geben an, dass sie bereit wären, den Tag und/oder die Woche ihres Sommerurlaubs zu verlegen, um Geld zu sparen.Wie berechnet Skyscanner die Ersparnisse, die im Rahmen des Ersparnis-Rechners angezeigt werden? Skyscanner hat in den letzten 12 Monaten Zehntausende von Buchungsdaten aus 10 Herkunftsländern zu den 30 beliebtesten Reisezielen analysiert und dabei Kriterien wie den durchschnittlichen Preis pro Sitz, die günstigste Reisewoche in den Sommerferien, die besten und schlechtesten Reisetage und die damit verbundenen Kosten sowie die beste Buchungszeit berücksichtigt. Zu den verwendeten Daten gehören:Durchschnittlicher monatlicher Preis pro SitzplatzGünstigste Reisewoche im Sommer (Juli und August)Beste BuchungszeitEinsparung bei der besten Buchungszeit (Durchschnittspreis minus Preis der besten Buchungszeit)Günstigster Reisetag in der WocheGünstigster Tag der Woche (teuerster Tag - günstigster Tag)Günstigste ReisezieleWeitere Informationen zu den Datensätzen und der Methodik sind auf Anfrage erhältlich.Der Skyscanner Ersparnis-Rechner befindet sich momentan in einer Testphase für 10 Länder und ist kein fester Bestandteil von skyscanner.net, Feedback (https://www.facebook.com/skyscanner/?locale=de_DE) zum Tool ist willkommen.*Suchen auf Skyscanner zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. April 2023 für Hin- und Rückflüge aus Deutschland während der deutschen Schulferien (zwischen dem 22. Juni und 11. September - je nach Bundesland)**OnePoll-Umfrage vom Mai 2023 mit 1.000 deutschen Befragten.***Live-Preise von Skyscanner, Stand 31 Mai, Änderungen vorbehaltenÜber SkyscannerSkyscanner ist ein weltweit führendes Reiseunternehmen, das UrlauberInnen dabei unterstützt, ihre Reise einfach und sicher zu planen und zu buchen. Jeden Monat verbindet Skyscanner über 100 Millionen Reisende in 52 Ländern und 30 Sprachen mit mehr als 1200 vertrauenswürdigen Reisepartnern, damit sie die besten Flug-, Hotel- oder Mietwagenangebote finden.Durch modernste Technologie vereinfacht Skyscanner die Komplexität des Reisens und bietet ehrliche und transparente Lösungen. Skyscanner wurde 2003 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika, in denen auf der Grundlage von Daten und Erkenntnissen Innovationen für Reisende entwickelt werden. Skyscanner hat es sich gemeinsam mit seinen Partnern zur Aufgabe gemacht, das Reisen in eine verantwortungsvollere Zukunft zu führen, damit jeder Reisende die Welt auch künftig unkompliziert erkunden kann.