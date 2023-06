Merz Therapeutics, ein Unternehmen der Merz Group und führend auf dem Gebiet der Neurotoxine, hat von der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) für XEOMINeine neue therapeutische Indikation erhalten. Die Zulassung, die zuvor die Spastik der oberen Gliedmaßen umfasste, wurde nun um die Behandlung von fokaler Spastik der unteren Gliedmaßen, die das Sprunggelenk betrifft, erweitert. Damit kann Merz Therapeutics betroffene Menschen im Vereinigten Königreich, die eine umfassende Behandlung benötigen, nun ganzheitlich unterstützen.

"Die Erweiterung der therapeutischen Indikation im Vereinigten Königreich ist ein wichtiger Schritt für Merz Therapeutics und Patient*innen, die wir versorgen. Nach Japan ist das Vereinigte Königreich der zweite Markt, der eine Zulassung für die Behandlung von fokaler Spastik der unteren Gliedmaßen, die das Sprunggelenk betrifft, erhalten hat, und fungiert damit in diesem Bereich als Pionierland in Europa. Dies verdeutlicht einmal mehr unser starkes Engagement für Better Outcomes for more Patients", sagt Stefan König, CEO von Merz Therapeutics.

Erweiterung ermöglicht ganzheitliche Behandlung von Menschen mit Spastik

Die Spastik der unteren Gliedmaßen ist ein Symptom von Schädigungen des oberen Motoneurons, die z. B. nach einem Schlaganfall auftreten können. Jedes Jahr erleiden etwa 41.800 Menschen in England einen Schlaganfall, der zu Spastik führt, etwa 66 davon sind von Spastik im Sprunggelenk betroffen.1 XEOMIN mit dem Wirkstoff IncobotulinumtoxinA wird intramuskulär injiziert, um den Tonus zu verbessern. Entsprechend qualifizierte medizinische Fachkräfte können XEOMIN nun auch zur isolierten oder gleichzeitigen Behandlung der unteren und oberen Gliedmaßen einsetzen und die Dosierung je nach Bedarf anpassen.

John Lambert, Country Manager von Merz Therapeutics UK Ireland: "Mit der neuen therapeutischen Indikation wird der Nutzen von XEOMIN bei der Behandlung von Spastik weiter ausgebaut. Wir sind sehr stolz, dass wir nun ein alternatives Produkt für die Behandlung von Patient*innen im Vereinigten Königreich anbieten können."

Mit der neuen therapeutischen Indikation beträgt die maximale Dosis von XEOMIN für die Behandlung der unteren Gliedmaßen 400 Einheiten pro Injektion. Für die kombinierte Behandlung von Spastik der oberen und unteren Gliedmaßen beträgt die Höchstdosis pro Verabreichung 500 Einheiten für die erste Injektion und bis zu 600 Einheiten für folgende Injektionen. Patient*innen sollten immer die niedrigstmögliche effektive Dosis verabreicht bekommen Durch die Erhöhung der Gesamtdosis können jetzt jedoch mehr Spastikmuster gleichzeitig mit XEOMIN behandelt werden als vor der neuen Indikation. Das Dosierungsintervall sollte mindestens 12 Wochen betragen. Die neue therapeutische Indikation basiert auf Studiendaten aus Japan, wo XEOMIN im Jahr 2021 ebenfalls für die Behandlung der unteren Gliedmaßen zugelassen wurde.

Damit kann Merz Therapeutics künftig Patient*innen im Vereinigten Königreich, die wegen einer Spastik behandelt werden, ganzheitlichere Unterstützung bieten.

1. National Institute for Health and Care Excellence Draft scope for the proposed appraisal of botulinum toxin type A (Botox, Dysport and Xeomin) for treating upper and lower limb spasticity associated with stroke Issue Date: July 2014. Verfügbar unter: https://www.nice.org.uk/guidance/gid-tag499/documents/spasticity-after-stroke-botulinum-toxin-type-a-draft-scope-for-consultation-prereferral-july-20142. (Letzter Aufruf: 02 Juni 2023).

Über XEOMIN

XEOMIN wirkt, indem es die Kontraktion der willentlichen Muskeln schwächt. Es entspannt den Muskeltonus, indem es die Freisetzung eines Neurotransmitters namens Acetylcholin aus den peripheren Nervenenden hemmt. XEOMIN ist frei von komplexbildenden Proteinen und hat ein geringes Risiko der Bildung neutralisierender Antikörper. XEOMIN ist in mehr als 75 Ländern weltweit zur Behandlung von Patient*innen mit Spastik der oberen und unteren Gliedmaßen, zervikaler Dystonie, Blepharospasmus und Sialorrhö zugelassen.

Über Merz Therapeutics

Die Merz Therapeutics GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, Behandlungsergebnisse von Patient*innen auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit unserer unermüdlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und unserer Innovationskultur sind wir bestrebt, unerfüllte Bedürfnisse von Patient*innen zu erkennen und diesen gerecht zu werden. Hierbei stehen insbesondere Patient*innen im Fokus, die an Bewegungsstörungen, neurologischen Erkrankungen, Lebererkrankungen und anderen, die Lebensqualität stark beeinträchtigenden Gesundheitsproblemen, leiden. Merz Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Frankfurt, Deutschland, und ist in mehr als 90 Ländern vertreten. Die Tochtergesellschaft in Nordamerika hat ihren Sitz in Raleigh, North Carolina. Die Merz Therapeutics GmbH ist Teil der Merz Group, einem privat geführten Familienunternehmen, das sich seit mehr als 110 Jahren der Entwicklung von Innovationen widmet.

