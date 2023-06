DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Fehlende Impulse vor US-Notenbank

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig bewegt dürfte die Wall Street zur Wochenmitte starten. Der Handel sollte erneut zurückhaltend verlaufen, und die Indizes sich in engen Spannen um die Schlussstände des Vortages bewegen. Es fehlt weiter an Impulsen, die Blicke der Investoren sind unverändert auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Mehrheitlich erwartet der Markt weiterhin eine Zinspause der US-Notenbank. Dies wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 Prozent eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Juli um 25 Basispunkte liegt derzeit bei 54 Prozent.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,1 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist überschaubar, es wurde vorbörslich lediglich die Handelsbilanz für April veröffentlicht. Das Handelsbilanzdfizit erhöhte sich gegenüber dem Vormonat zwar, lag aber in etwa im Rahmen der Erwartungen. Jedoch wurde das März-Defizit deutlicher nach unten revidiert.

Leicht negativ werden neue Konjunkturdaten aus China gewertet. So sind die Exporte im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich gefallen. Auch die Importe gingen im Jahresvergleich erneut zurück.

Dollar gibt leicht nach

Wenig Bewegung gibt es weiter am Devisenmarkt. Der Dollar-Index gibt nach einem zwischenzeitlichen moderaten Plus aktuell um 0,2 Prozent nach, der Euro notiert weiter um die Marke von 1,07 Dollar. "Die Widerstandsfähigkeit des Dollar deutet auf eine Zurückhaltung hin, Dollar-Shorts vor den US-Verbraucherpreisen am 13. Juni aufzubauen, welche immer noch das Potenzial haben, das Gleichgewicht in Richtung einer Zinserhöhung am folgenden Tag zu kippen", heißt es von der ING.

Nach Verlusten im Verlauf zeigen sich die Ölpreise aktuell mit leichten Aufschlägen. Für Belastung sorgten die schwachen Konjunkturdaten aus China, welche die Bedenken um die chinesische Öl-Nachfrage verstärkten. Daneben könnten die offiziellen US-Lagerdaten am Nachmittag für einen Impuls sorgen. Hier werde vor allem auf die Benzin-Lagerbestände geschaut, die einen Indikator für die anstehende Reisesaison liefern könnten, heißt es.

Für die Notierungen am US-Anleihemarkt geht es leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere klettert um 3,5 Basispunkte auf 3,71 Prozent. Der Goldpreis bewegt sich um das Vortagesniveau.

Coinbase-Aktie mit leichter Erholung

Bei den Einzelwerten erholt sich die Coinbase-Aktie etwas von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am Dienstag das Krypto-Unternehmen verklagt. Die SEC ist der Auffassung, die größte US-Krypto-Plattform verstoße gegen die Regeln, die eine Registrierung als Börse und die Überwachung durch die Bundesbehörde vorschrieben. Bereits zu Wochenbeginn hatte die SEC die Kryptowährungsbörse Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die Coinbase-Aktie erholt sich vorbörslich um 2,9 Prozent - nachdem es an den vergangenen beiden Tagen um gut 20 Prozent nach unten gegangen war.

Daneben gab es noch vereinzelte Geschäftszahlen. So ziehen Dave & Buster's Entertainment um 4,8 Prozent an, nachdem die Themen-Restaurantkette die Gewinn-Markterwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Yext steigen um 18,7 Prozent, nachdem die Digitalplattform für die erste Periode die Markterwartung geschlagen hat. Zudem hob die Gesellschaft den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr an.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,53 +3,4 4,50 10,9 5 Jahre 3,86 +3,7 3,82 -13,9 7 Jahre 3,80 +3,9 3,76 -17,3 10 Jahre 3,71 +3,5 3,67 -17,3 30 Jahre 3,87 +2,5 3,85 -9,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0712 +0,2% 1,0681 1,0692 +0,1% EUR/JPY 149,41 +0,0% 148,86 149,38 +6,5% EUR/CHF 0,9701 -0,1% 0,9699 0,9708 -2,0% EUR/GBP 0,8595 -0,2% 0,8605 0,8613 -2,9% USD/JPY 139,48 -0,1% 139,23 139,71 +6,4% GBP/USD 1,2462 +0,3% 1,2416 1,2413 +3,0% USD/CNH (Offshore) 7,1238 -0,1% 7,1308 7,1345 +2,8% Bitcoin BTC/USD 26.824,39 -0,8% 26.924,62 25.947,83 +61,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,63 71,74 +1,2% +0,89 -9,0% Brent/ICE 76,97 76,29 +0,9% +0,68 -8,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,28 24,86 +1,7% +0,41 -68,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,07 1.963,52 -0,2% -4,46 +7,4% Silber (Spot) 23,56 23,63 -0,3% -0,06 -1,7% Platin (Spot) 1.040,80 1.036,50 +0,4% +4,30 -2,6% Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,4% +0,02 -0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

