Der DAX hat nach seinem jüngsten Allzeithoch nicht noch weiter zugelegt, aber immerhin: flächendeckend verkauft wird auch nicht. Was könnte an der Börse für eine Richtungsentscheidung sorgen und wie können Anleger mit der aktuellen Situation umgehen? Marktkenner Stefan Müller, DGWA, blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf die aktuelle Trägheit an den Aktienmärkten und die Ursachen dafür. Mehr zu Hintergründen, Megatrends und Entwicklungsmöglichkeiten im Video.