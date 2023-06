Automarkt in China wächst weiter | Verkäufe von E-Autos wachsen dabei besonders schnell

Werbung







Die Absatzzahlen im größten Automarkt der Welt nehmen weiter zu, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.



Im April dieses Jahres löste Indien die Volksrepublik China als bevölkerungsreichste Nation ab. Weiter auf Platz 1 jedoch bleibt das "Reich der Mitte" bei den Verkaufszahlen für motorisierte Fahrzeuge.



Die Passenger Car Association veröffentlichte am Mittwoch vorläufige Zahlen, die einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 30 Prozent zeigten. Auch zum Vormonat April nahm der Einzelhandelsabsatz von Fahrzeugen um acht Prozent zu. Besonders stark wuchsen dabei die Auslieferungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Im Verlauf von 2017 bis 2022 verneunfachte sich der Anteil sogenannter "New-Energy-Vehicles", kurz NEV, am Gesamtabsatz.



Im Jahresvergleich zum Mai 2022 steigerten sich die Auslieferungen der NEVs sogar um mehr als die Hälfte auf rund 557.000 Fahrzeuge.



Die Signale sind eindeutig: Das Auto der Zukunft fährt elektrisch. Insofern wird in den nächsten Jahren ein starker Wettkampf um den deutschen Wachstumsmarkt im Bereich elektrischer Fahrzeuge zu beobachten sein. Die Frage danach, welcher Automobilhersteller dabei die Nase vorn haben wird, bleibt also spannend.





















Quelle: HSBC