Stecken die Börsen gerade im Tiefschlaf? Während der DAX weiter mit der Marke von 16.000 Punkten kämpft, sieht Börsenexperte und Aktie der Woche-Chefredakteur Lars Wißler die besten Chancen im S&P 500.

Während sich die Märkte in den vergangenen Wochen eine kleine Ruhepause gegönnt hätten, stehe der der wichtigste US-Benchmark-Index nun sogar am Beginn eines neuen Aufwärtstrends, erklärt Wißler im Interview mit wallstreetONLINE.

Was ihn derzeit so positiv stimmt, an welchen Märkten er derzeit noch zur Vorsicht rät und welcher seiner Top-Picks aus dem kostenlosen Report "Die 200-Prozent-Chancen" jetzt für eine erste Gewinnmitnahme reif ist. Den Report gibt HIER nochmal zum Nachlesen!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion