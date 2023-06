Cathie Wood nutzt die Gunst der Stunde und kauft Coinbase-Aktien nach. Wie viele Aktien der Kryptobörse hat die Starinvestorin gekauft?

US-Starinvestorin Cathie Wood hat den Crash der Coinbase-Aktie zum Nachkauf genutzt. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte der börsennotierten Kryptobörse zuvor vorgeworfen, eine illegale Handelsplattform zu betreiben, woraufhin der Kurs stark nachgegeben hatte.

Wie Bloomberg berichtet, haben verschiedene Fonds von Cathie Woods Fondsgesellschaft Ark Invest am Dienstag insgesamt mehr als 419.324 Coinbase-Aktien gekauft.

Ark ist der viertgrößte Anteilseigner an Coinbase Seit fast einem Jahr hat die Investmentgesellschaft ihre Anteile an Coinbase erhöht, trotz der Volatilität des Kryptowährungsmarktes, die unter anderem durch den Zusammenbruch des Imperiums von Sam Bankman-Fried, die Ausweitung der US-Regulierung und eine Flut von Insolvenzen in der Branche verursacht wurde.

Woods Firma hielt am 31. März mehr als 11,7 Millionen Coinbase-Aktien, was 6,3 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien entspricht. Anfang des Jahres bestätigte Wood ihr Kursziel von einer Million US-Dollar für den Bitcoin bis 2030. Derzeit notiert die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung aber nur bei rund 26.539 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion