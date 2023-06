Köln (ots) -Jörg Schönenborn bleibt weitere fünf Jahre Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung des WDR. Der Rundfunkrat bestätigte in seiner heutigen Sitzung (07.06.2023) einen entsprechenden Vorschlag von Intendant Tom Buhrow. Der 58-Jährige bekam 44 von 51 Stimmen. Der neue Vertrag gilt - vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats - vom 1. Mai 2024 bis 30. April 2029.WDR-Rundfunkratsvorsitzender Rolf Zurbrüggen: "Der Rundfunkrat ist überzeugt, dass Jörg Schönenborn mit seiner großen journalistischen Erfahrung und seinen ausgeprägten Managementfähigkeiten die Ziele der crossmedialen Gesamtstrategie WDR 2025 auch in den nächsten Jahren erfolgreich weiterverfolgen wird. Dazu gehören neben der Entwicklung innovativer Digitalformate und der Stärkung der regionalen Vielfalt in der ARD Mediathek auch die Weiterentwicklung bewährter Angebote und allgemein eine Verjüngung des Programms, damit die Inhalte des WDR für alle Zielgruppen zugänglich und attraktiv bleiben."WDR-Intendant Tom Buhrow: "Jörg Schönenborn ist ein kluger Stratege, der mit viel Weitsicht und Expertise den digitalen Umbau seiner Direktion konsequent vorangetrieben hat. Ein Beispiel hierfür ist der Auf- und Ausbau des crossmedialen Newsrooms. Zudem ist es ihm gelungen, bestehende publikumsstarke Sendungen weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue innovative Formate ins Leben zu rufen. Daher freue ich mich sehr, dass Jörg Schönenborn seine erfolgreiche Arbeit für den WDR und unser Publikum fortsetzt."Jörg Schönenborn ist Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung. In den vergangenen Jahren hat er die Entwicklung zahlreicher digitaler Angebote auch für jüngere Zielgruppen entscheidend vorangetrieben, wie etwa den WDR-Doku-Kanal bei YouTube oder reporter und nicetoknow aus dem WDR-Newsroom. In seiner Direktion entstehen zudem unter anderem Dokumentationen und Polittalks wie "Maischberger" und "Hart aber fair", das investigative Magazin "Monitor", die Tatorte aus Köln, Münster und Dortmund, Unterhaltungsshows, die Sportschau oder die Sendung mit der Maus. Er ist außerdem verantwortlich für die Auslandsberichterstattung sowie die Nachrichten des WDR.Vor dem crossmedialen Umbau der Programmdirektionen des WDR war Jörg Schönenborn von 2014 bis 2019 Fernsehdirektor des WDR. Er ist darüber hinaus Koordinator Fiktion in der ARD und moderiert regelmäßig Wahlsendungen im Ersten und den ARD-Presseclub.Jörg Schönenborn: "Ich möchte mich bei den Rundfunkräten und WDR-Intendant Tom Buhrow für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. In den kommenden Jahren gilt es, das WDR-Programm noch gezielter auf bestehende und neue Verbreitungswege auszurichten und dabei unsere eigenen Plattformen zu stärken. Wir erreichen mit unseren digitalen Angeboten von WDR und ARD in Nordrhein-Westfalen mittlerweile mehr als die Hälfte der Menschen regelmäßig. Darauf sind wir stolz, das ist eine beachtliche Leistung der Kolleginnen und Kollegen. Dabei bleibt das Fundament unserer Arbeit exzellenter Journalismus, denn der entscheidet über unsere Glaubwürdigkeit."Geboren 1964 in Solingen studierte Jörg Schönenborn Journalistik und Politikwissenschaft. Nach seinem Volontariat arbeitete er als Hörfunk- und Fernsehredakteur beim WDR sowie als Inlandskorrespondent für Tagesschau und Tagesthemen. Von 1997 bis 2002 leitete er die WDR-Fernsehredaktionsgruppe Zeitgeschehen aktuell. Von 2002 bis 2014 war er WDR-Chefredakteur Fernsehen und Leiter des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5528337