Debüt-Anleihe mit monatlicher Zinskuponzahlung - das Wiener Tourismus-Unternehmen EPH Group AG begibt seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer siebenjährigen Laufzeit. Die EPH-Anleihe 2023/30 wird dabei jährlich mit 10,00% verzinst und die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt (erstmalig am 31. Juli 2023). Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als ...

