Erste Anlage ihrer Art in Indien zur Beschleunigung des globalen 5G-Ökosystems

HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gibt die Einführung eines hochmodernen Testlabors in Chennai (Indien) bekannt, um globale Telekommunikationsinfrastruktur-Erstausrüster in die Lage zu versetzen, 5G-Lösungen zu testen und zu validieren.

Bei der Anlage handelt es sich um die erste ihrer Art in Indien. Sie wird mit High-End-Scannern ausgestattet sein, die globale Erstausrüster in die Lage versetzen, Mobilfunkbasisstationen und Antennen mit kleinem Formfaktor zu testen, die in Mobilfunktelefonen, intelligenten Gadgets, Gesundheitsüberwachungssystemen und Systemen zur Fernüberwachung zum Einsatz kommen.

"Wir fühlen uns verpflichtet, die Mobifunktelefonie der nächsten Generation mithilfe der höchsten Anforderungen an Qualität, Leistung und Technologie voranzutreiben. Wir verfügen über ein Team äußerst erfahrener und hochqualifizierter Techniker, um nichtzelluläre und Mobilfunkprodukte mit äußerster Präzision zu testen und zu validieren", so Vijay Guntur, President, Engineering and R&D Services, HCLTech.

Gegenwärtig ausgestattet mit Systemen, um 5G-Telekommunikationsantennen für Frequenzbänder von bis zu 7 GHz zu testen und zu validieren, ist das Labor nun skalierbar, um die 5G-Infrastruktur im Millimeterwellen-Frequenz-Bereich zu testen, um somit Erstausrüster und Telekommunikationsanbieter zu unterstützen, kritische Parameter schnell und präzise messen zu können.

"Diese Parameter unterstützen Telekommunikationsinfrastruktur-Erstausrüster, Markteinführungszeiten zu verkürzen, zelluläre Netzwerke zu optimieren und nahtlose Sprach- und Datenkonnektivität zur Verfügung zu stellen", ergänzte Vijay Guntur.

HCLTech ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Engineering und FuE-Dienstleistungen, das mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 100 der Top-250-F&E-Einrichtungen zusammenarbeitet.

