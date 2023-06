Die Investition vereint die weltweite Präsenz von SoftServe mit dem Fachwissen von Hoverstate im Bereich der digitalen Prozessautomatisierung, um einen wachsenden Kundenstamm zu erreichen, der Bedarf an menschenzentrierten Softwarelösungen hat

SoftServe, ein globales IT-Beratungsunternehmen, gab heute die Übernahme von Hoverstate bekannt, einer Full-Service-Digitalagentur, die sich auf mobile und webbasierte Lösungen spezialisiert hat. Mit der Übernahme positionieren sich beide Unternehmen als ein gemeinsamer Anbieter von Softwarelösungen für digitale Unternehmen.

SoftServes dynamisches Angebot und seine globale Aufstellung ergänzen die Expertise von Hoverstate im Bereich der intelligenten Prozessautomatisierung und seine wichtige Partnerschaft mit der Pega Platform von Pegasystems, dem Low-Code-Plattformanbieter, der die weltweit führenden Unternehmen in die Lage versetzt, Build for Change® umzusetzen. Die Kunden erhalten nun einen verbesserten Zugang zu beschleunigten Cloud-basierten digitalen Prozessen und einer höheren Entwicklungseffizienz durch Daten und Analysen, KI/ML und erfahrungsbasiertes Software-Engineering.

"Hoverstate erweitert als SoftServe-Unternehmen unser Angebot an innovativen Dienstleistungen, die unsere Kunden bei der Rationalisierung von Prozessen und der Minimierung von Kosten im heutigen makroökonomischen Umfeld unterstützen", so Chris Baker, CEO von SoftServe. "Hoverstate verfolgt einen menschenzentrierten Ansatz, der zu beeindruckenden Benutzererfahrungen und robusten Geschäftsergebnissen führt, die bei den Kunden und Interessenten von SoftServe vermehrt zum Einsatz kommen werden."

Hoverstate ist bereits für seine Unterstützung von Unternehmen bei der Verbesserung des Kundenservices, der Vertiefung der Kundenbindung und der Senkung der Betriebskosten um bis zu 50 über verschiedene Branchen hinweg bekannt. Mit der Übernahme stärkt und erweitert SoftServe seine Branchenkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Banking, Finanzdienstleistungen, Transport und Logistik. Zudem festigt sie den Status von Hoverstate als Specialized Pega Partner für die Plattformlösungen für einen globalen Kundenmarkt.

Die Expertise von Hoverstate mit der Pega Platform beschleunigt die Kostenoptimierung bei der Transformation von Back-Office-Prozessen. Der auf Reputationsdesign basierende Ansatz von Hoverstate für das Front-End sorgt für eine stärkere Kundenbindung. Außerdem erweitert Hoverstate die Kundenliste von SoftServe um namhafte Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Diese Organisationen werden ihre Geschäftsergebnisse beschleunigen können, indem sie ihre bereits getätigten Investitionen in Technologielösungen von Amazon Web Services, Google, Microsoft, NVIDIA und SiteCore optimal nutzen. Die ganzheitliche Methodik von Hoverstate wird in Verbindung mit den KI/ML- und Beratungskapazitäten von SoftServe zu hervorragenden Geschäftsergebnissen für die Kunden führen.

SoftServe beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter in 14 Ländern in Nordamerika, der EMEA-Region, der APAC-Region und Lateinamerika. Neben den Niederlassungen von Hoverstate in den USA und Italien werden Rob Fauver, Chief Strategy Officer und Managing Partner von Hoverstate, und Kyung Ahn, Chief Innovation Officer und Managing Partner, künftig Teil der SoftServe-Familie sein.

"Wir glauben, dass wir durch den Zusammenschluss mit einem erfolgreichen Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation die besten Voraussetzungen schaffen, unseren Kunden mehr Kapazitäten und außergewöhnliche digitale Lösungen zu bieten", so Fauver. "SoftServe teilt unsere Werte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die kulturellen Synergien zwischen den beiden Unternehmen sind einzigartig. SoftServes globales Liefernetzwerk ermöglicht uns eine größere Nähe zu unseren Kunden. Es sorgt dafür, dass unser Support agil und skalierbar ist. Wir sind bereit für die Zukunft."

ÜBER SOFTSERVE

SoftServe ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen, das die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen arbeiten, transformiert und optimiert. Mit unserem End-to-End-Ansatz gewährleisten wir Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Produktion und Finanzdienstleistungen.

ÜBER HOVERSTATE

Hoverstate ist eine Full-Service-Digitalagentur, deren Schwerpunkt auf digitaler Strategie, mobilen Apps, Webentwicklung und Geschäftsanwendungen liegt und die sich auf die Branchen Krankenversicherung, Pharmazie und Biowissenschaften spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind: AppDev, Service Design/CX/UX, UI, DevOps Infrastruktur, Big Data, KI/ML, RPA, Beratung insbesondere für die Bereiche Gesundheitswesen und Medien, Bildung, Finanzdienstleistungen.

