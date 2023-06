Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den russischen Präsidenten Wladimir Putin infolge von Machtkämpfen in Moskau sowie des Verlaufs des Krieges gegen die Ukraine geschwächt. "Putin hat die Kraft verloren, die er mal hatte", sagte Selenskyj der "Bild" (Donnerstagausgabe).



Es gebe auf der einen Seite einen Krieg, den Russland als militärische Spezialoperation bezeichne, und es gebe einen sehr ernsthaften politischen Kampf zwischen staatlichen und privaten Armeen in Moskau. "Ich glaube, Putin versteht, dass er ein Problem hat", so Selenskyj. "Ich glaube, dass seine Geschäftspartner den Glauben an ihn verloren haben." Das beeinflusse sowohl das Militär als auch viele andere Bereiche.

