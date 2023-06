Die Initiative, in der etwas zurückgegeben werden soll, ist Teil des Unternehmensprogramms COLORFUL COMMUNITIES

PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Monaten Juni, Juli und August 2023 im Rahmen seiner Initiative "New Paint for a New Start" (Neue Farbe für einen neuen Start), die Teil des COLORFUL COMMUNITIES®-Programms des Unternehmens ist, weltweit mehr als 25 farbenfrohe und transformative Schulumbauten durchführen wird.

Im Juni, Juli und August 2023 werden PPG-Mitarbeitende weltweit im Rahmen der Initiative "New Paint for a New Start" Lernumgebungen umgestalten und Schulen neu einrichten. (Foto: Business Wire)

Im zweiten Jahr der Aktion "New Paint for a New Start" stellen PPG-Mitarbeiter ihre Zeit zur Verfügung, um Lernumgebungen zu verändern. Durch den Einsatz von PPG-Farbprodukten und Farbkenntnissen sollen bei jedem Projekt ansprechende Räume geschaffen werden, in denen Schüler lernen und wachsen können.

"PPG-Mitarbeiter aus allen Regionen kommen wieder einmal zusammen, um Schulen und Lernräume zu schützen und zu verschönern und den Schülern einen guten Start zu ermöglichen", sagte Malesia Dunn, Executive Director, PPG Foundation and Corporate Global Social Responsibility. "Für junge Schülerinnen und Schüler ist jeder Tag eine Chance für einen Neuanfang, um zu lernen, zu wachsen und sich in einem positiven Lernumfeld zu entwickeln. Wir wollen ihnen helfen, jeden Tag mit einer positiven Einstellung zu beginnen und fröhliche Räume zu schaffen, in denen sie sich unterstützt und engagiert fühlen."

Neu im Jahr 2023: PPG-Freiwillige bauen auf die Wirkung, die neue Farbe und verbesserte Lernumgebungen auf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte haben, indem sie neue Märkte erschließen, mit PPG-Kundenpartnern zusammenarbeiten und PPG Employee Resource Networks aktivieren.

"New Paint for a New Start" bietet Schülern und bedürftigen Schulinfrastrukturen sinnvolle Veränderungen und Ressourcen für einen Neuanfang. Dazu gehört auch, dass wir die Schüler zu einem größeren Umweltbewusstsein inspirieren", sagte Diane Kappas, PPG Vice President, Global Sustainability, und New Paint for a New Start Executive Champion. "Im Jahr 2023 werden wir auch ein Element der Nachhaltigkeit in jedes Projekt einbauen, einschließlich Aktivitäten wie das Recycling von Materialien und Verbrauchsmaterialien, das Pflanzen von Bäumen, umweltbezogene Wandmalereien und Bildungsaktivitäten."

Bei den meisten Umgestaltungsprojekten wird eine globale Farbpalette verwendet, die von PPG-Farbexperten speziell ausgewählt wurde, um die physischen Unterrichtsumgebungen aufzuwerten und zu verbessern.

Zusätzlich zu den Malerarbeiten in den Räumen stellen PPG und die PPG Foundation mehreren "New Paint for a New Start"-Schulen Mittel für die Ausstattung mit naturwissenschaftlichen, technischen, ingenieurwissenschaftlichen und mathematischen Lehrmitteln zur Verfügung.

Letztes Jahr haben mehr als 1.000 PPG-Freiwillige und Partner aus den Gemeinschaften an "New Paint for a New Start" teilgenommen und 6.400 Stunden für die Umgestaltung von Klassenzimmern und Lernräumen für mehr als 23.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aufgewendet. Mehr erfahren Sie hier.

Das Programm Colorful Communities, die wichtigste Initiative zur Unterstützung von Gemeinschaften von PPG, zielt auf den Schutz und die Verschönerung der Nachbarschaften ab, in denen PPG auf der ganzen Welt tätig ist. Durch das Programm Colorful Communities stellen die engagierten Freiwilligen von PPG ihre Zeit und PPG-Farbprodukte zur Verfügung, um bei der Umgestaltung von Einrichtungen in Gemeinschaften zu helfen vom Streichen von Klassenzimmern über die farbliche Gestaltung einer Entbindungsstation bis hin zur Neugestaltung eines Spielplatzes. Seit 2015 hat PPG mehr als 470 Projekte im Rahmen von Colorful Communities abgeschlossen, die sich auf mehr als 8,2 Millionen Menschen in 50 Ländern auswirken.

Das globale Engagement von PPG und der PPG Foundation zielt darauf ab, Farbe und Glanz in die Gemeinschaften rund um PPG auf der ganzen Welt zu bringen. Im Jahr 2022 investierten wir 16,2 Millionen US-Dollar und unterstützten damit Hunderte von Organisationen in mehr als 35 Ländern. Durch Investitionen in Bildungsmöglichkeiten tragen wir dazu bei, die qualifizierten Arbeitskräfte von heute auszubilden und die Innovatorinnen und Innovatoren von morgen in Bereichen zu entwickeln, die mit Beschichtungen und Fertigung zu tun haben. Darüber hinaus geben wir PPG-Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihren Einfluss auf für sie wichtige Anliegen zu vervielfachen, indem wir ihr ehrenamtliches Engagement und wohltätige Spenden unterstützen. Erfahren Sie mehr unter communities.ppg.com.

