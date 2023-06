Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Alpha Lithium erhält Übernahmeangebot

Alpha Lithium äußerte sich jüngst zur Ankündigung des unaufgeforderten und unverbindlichen Angebots von Tecpetrol Investments S.L., die emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens für eine Barzahlung von 1,24 CA$ pro Aktie zu erwerben. In Absprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern hat der Vorstand von Alpha eine Überprüfung und Bewertung des Angebots vorgenommen und festgestellt, dass es opportunistisch ist und nicht im besten Interesse von Alpha oder seinen Aktionären liegt. Zusätzlich zu einem niedrigen und sinkenden Aufschlag auf den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens an der NEO-Börse (13 % bei Erhalt des Angebots, 7,8 % zum Datum dieses Dokuments) enthielt das Angebot, das unverbindlich war und einer Due-Diligence-Prüfung unterlag, die Aufforderung an Alpha, eine verbindliche 30-tägige Exklusivitätsvereinbarung mit Tecpetrol einzugehen, was Alpha daran hindern würde, mit interessierten Dritten in Kontakt zu treten, die die einzigartigen und überzeugenden Vermögenswerte des Unternehmens angemessen bewerten.

News: Alpha Lithium nimmt Stellung zu unaufgefordertem und unverbindlichem Übernahmeangebot

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Bergbau-Nachrichten mit Goldnachfrage in Q1 2023, Osisko Gold Royalties und Gold Royalty

Bergbau Newsflash mit M&A-Aktivitäten im Lithiumsektor, Century Lithium und Ion Energy

Golden Rim Resources: Erste positive Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms auf Kada

Osisko Developments: Advancing 3 Gold Projects in the Americas Towards Production

Revival Gold: CEO Insight on Recent Financing, Upcoming PFS and Resource Update

Sibanye-Stillwater: Unternehmensupdate zu den Batteriemetall-Projekten und Zahlen für Q1 2023

Silbermarktdefizit im Jahr 2022 und Zusammenfassung der letzten Nachrichten von MAG Silver

Uranpreis steht kurz vor dem Ausbruch, Fokus auf Queen's Road Capital, IsoEnergy und Uranium Energy

Unternehmensnews

Aurania Resources schließt Finanzierung ab

Aurania Resources gab jüngst bekannt, dass es die dritte und letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 CA$ abgeschlossen hat. Im Rahmen der dritten Tranche wurden insgesamt 224.703 Einheiten zu einem Preis von 0,46 CA$ pro Einheit verkauft, was einem Bruttoerlös von 103.363,52 CA$ entspricht. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 9.253.811 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4.256.753,20 CA$ verkauft. Das Unternehmen hat die Nettoerlöse der ersten und zweiten Tranche zur Zahlung von Konzessionsgebühren und allgemeinen und administrativen Ausgaben verwendet. Das Unternehmen geht davon aus, dass es den Nettoerlös aus der dritten Tranche für allgemeine Betriebsmittelzwecke verwenden wird.

News: Aurania gibt Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung bekannt

Calibre Mining startet auf Eastern Borosi voll durch

Calibre Mining bestätigte vor kurzem, dass nach dem Beginn des Abbaus in der zu 100 % unternehmenseigenen Tagebaumine Eastern Borosi Anfang April die Erzlieferungen an die Aufbereitungsanlage Libertad im Mai begonnen haben. Demnach begann das Unternehmen im April mit dem Abbau im hochgradigen Tagebau Guapinol mit einem Gehalt der Erzreserve von 6,8 g/t Gold; die Erzlieferungen an die Aufbereitungsanlage Libertad begannen Mitte Mai.

Die Entwicklung von Eastern Borosi ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, der positiv zum gehaltsorientierten Produktionswachstum beitragen wird, Die Prognose für 2023 von 250.000 bis 275.0000 Unzen hat damit weiterhin Bestand.

News: Calibre beginnt mit Erzlieferungen aus dem Tagebau Eastern Borosi an die Aufbereitungsanlage Libertad

Canada Nickel vermeldet abermalige Neuentdeckung

Canada Nickel vermeldete vor wenigen Tagen die Untersuchungsergebnisse des zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücks Sothman 70 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, des Grundstücks Midlothian, auf das eine Option besteht, sowie die ersten Bohrergebnisse der ersten vier Bohrlöcher auf dem Grundstück Mann Northwest, auf das ebenso eine Option besteht. Die ersten vier Bohrungen bei Mann Northwest durchschnitten mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit mineralisiertem Peridotit und Dunit. Lange, oberflächliche mineralisierte Abschnitte wurden sowohl bei Sothman als auch bei Midlothian entdeckt, wobei Midlothian unter anderem 343 Meter mit 0,28% Nickel, beginnend bei 2 Metern und Sothman unter anderem 319 Meter mit 0,29% Nickel, beginnend bei 15 Metern in der East Zone, aufwies. Weiterhin wurde eine hochgradige Mineralisierung bei Sothman innerhalb größerer mineralisierter Abschnitte bestätigt, welche unter anderem 1,28% Nickel über eine Kernlänge von 5,3 Metern, innerhalb von 192 Metern mit 0,31% Nickel in der Zone West beinhaltete.

News: Canada Nickel meldet neue Entdeckung auf dem Grundstück Mann Northwest und gibt aktuelle Informationen zu den regionalen Bohrungen bei Midlothian und Sothman bekannt

Century Lithium bestätigt Befähigung zur Herstellung lupenreinen Lithiumcarbonats

Century Lithium gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es die Produktion eines hochreinen Lithiumkarbonats mit einem Gehalt von 99,87 % aus lithiumhaltigem Tonstein aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Clayton Valley Lithium Projekt in Nevada, USA, wiederholt hat. Mehrere Kilogramm des hochreinen Li2 CO3 wurden aus den Lithium-Zwischenlösungen hergestellt, die im Januar in der Lithiumextraktionsanlage des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, erzeugt wurden. Nach der Auslaugung und direkten Lithiumextraktion in der Pilotanlage wurden die Lösungen zu Saltworks Technologies Inc. transportiert, wo die endgültige Verarbeitung abgeschlossen wurde.

News: Century-Lithium bestätigt erneut die Produktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und liefert ein Update zur Machbarkeitsstudie

Century Lithium vermeldet Managementänderungen

Weiterhin vermeldete Century Lithium, Cassandra Joseph mit Wirkung vom 30. Juni 2023 als nicht geschäftsführende Vorsitzende und Direktorin zurücktreten wird, um sich auf ihre neue Rolle als General Counsel von Ivanhoe Electric zu konzentrieren. Herr Bryan Disher, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses, wird nach ihrem Ausscheiden den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen. Darüber hinaus gab das Unternehmen die Ernennung von Todd S. Fayram zum Senior Vice President Metallurgy bekannt. Fayram ist ein nach 43-101 qualifizierter Ingenieur mit einem Abschluss in Metallurgietechnik und kommt mit über fünfunddreißig Jahren Erfahrung zu Century Lithium. Er hatte mehrere Positionen bei internationalen Bergbau- und Metallunternehmen inne, darunter Projekte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Argentinien und Australien.

News: Century Lithium gibt Veränderungen im Vorstand bekannt und Ergänzung im Management

Consolidated Uranium gliedert US-Projekte aus

Consolidated Uranium gab vor wenigen Tagen die Gründung und geplante Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. (PUR) bekannt, einer derzeit mehrheitlich von Consolidated Uranium (CUR) kontrollierten Tochtergesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Uranprojekten in Wyoming und Colorado konzentriert. Gemäß der Vereinbarung über das Arrangement hat CUR unter anderem zugestimmt, bestimmte indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaften, die die CUR-Vermögenswerte halten, im Austausch für 7.753.752 PUR-Aktien auf PUR zu übertragen. Gemäß den Bedingungen des Arrangements beabsichtigt CUR, 50 % der PUR-Aktien, die es erhält, an seine Aktionäre zu verteilen, und zwar anteilig auf der Grundlage der Anzahl der CUR-Aktien, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements gehalten werden.

News: Consolidated Uranium kündigt geplante Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. an, wodurch ein neues reines Uranunternehmen in den USA entsteht

Discovery Silver landet weiteren Treffer

Discovery Silver verkündete jüngst die Ergebnisse der Bohrlöcher der Machbarkeitsstudie auf seinem Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 41 Meter mit durchschnittlich 197 g/t AgEq.

Bei diesen Bohrungen handelt es sich um Bohrungen zur Erweiterung der Reserven, die in eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplanten Aktualisierung der Ressourcen einfließen werden.

News: Discovery durchschneidet 197 g/t AgEq auf 41 m in der Machbarkeitsstudie bei Cordero

Fury Gold Mines verdoppelt Anzahl der Bohrgeräte und ersetzt CFO

Fury Gold Mines vermeldete jüngst, dass ein zweites Bohrgerät zu seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec entsandt wurde. Die zweite Bohrung wird an die Erfolge des Jahres 2022 auf dem Percival-Prospekt anknüpfen. Die Bohrungen werden etwa 5.000 Meter umfassen und darauf abzielen, die hochgradige Goldmineralisierung weiter nach Westen und neigungsabwärts zu erweitern sowie einige der vierzehn vorrangigen Ziele entlang des Percival-Trends zu erproben. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Dr. Lynsey Sherry, Fury's Chief Financial Officer, mitgeteilt hat, dass sie ab 23. Juni 2023 andere berufliche Möglichkeiten wahrnehmen wird; Herr Phil Van Staden, derzeit Fury's Corporate Controller, wird zum Interim-CFO ernannt.

News: Fury mobilisiert zweites Bohrgerät auf dem Percival-Prospekt und gibt einen Wechsel im Senior Management bekannt

Gold Royalty zahlt Dividende

Gold Royalty gab kürzlich bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens die Bardividende für das zweite Quartal 2023 in Höhe von 0,01 US$ pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende wird am 30. Juni 2023 an die zum Geschäftsschluss am 20. Juni 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

News: Gold Royalty erklärt Dividende für das zweite Quartal 2023

Li-Metal produziert erfolgreich Lithiummetall

Li-Metal gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen sein erstes Lithiummetall in der Lithiummetall-Pilotanlage des Unternehmens in Markham, Ontario, erfolgreich produziert hat. Die Fähigkeit zur Produktion von Lithiummetall ist ein bedeutender Schritt in Richtung des Ziels des Unternehmens, eine kontinuierliche Lithiummetallproduktion zu demonstrieren, während es auf seinem Pilotprogramm in Markham, Ontario, aufbaut. Li-Metal plant, die Pilotkampagnen für den Pilotprozess des Unternehmens fortzusetzen, um die Produktqualität und die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens in Vorbereitung auf den kommerziellen Einsatz zu verfeinern. Parallel dazu werden die Arbeiten an der technischen Studie für eine kommerzielle Lithiummetallanlage vorangetrieben und Möglichkeiten für den Verkauf von Lithiummetall an die Batterieindustrie der nächsten Generation und an konventionelle Lithiummetallmärkte erkundet, um einen soliden Auftragsbestand für die Geschäftsbereiche des Unternehmens aufzubauen.

News: Li-Metal wird als erstes Unternehmen raffiniertes Metall nach dem patentierten Lithiumkarbonatverfahren herstellen

Maple Gold Mines gibt Explorationspläne bekannt

Maple Gold Mines gab vor wenigen Tagen ein Update bezüglich der liegenschaftsweiten Erkundung von vulkanogenen Massivsulfid-Zielen ("VMS", Volcanogenic Massive Sulfide) und der Pläne für ein Sommerfeldprogramm auf den Goldprojekten Douay und Joutel bekannt. Die geplanten Arbeiten zur Weiterentwicklung der VMS-Ziele bei Douay und Joutel werden voraussichtlich die Zusammenstellung bestehender Daten, einschließlich der Überprüfung historischer Bohrprotokolle, umfassen, gefolgt von Feldarbeiten, einschließlich lithogeochemischer Untersuchungen und erster bodengestützter EM-Untersuchungen, um die VMS-Zielgebiete mit der höchsten Priorität in ein bohrfertiges Stadium zu bringen. Getrennt davon sollen die geplanten Arbeiten bei Morris detaillierte lithochemische Probenahmen umfassen, um die gesamte Ausdehnung der im Jahr 2021 entdeckten starken hydrothermalen Alteration im Zusammenhang mit den VMS zu bestimmen und vielversprechende Abschnitte des 3 Kilometer langen Leiters zu identifizieren, der 2022 und 2023 mittels bodengestützter geophysikalischer Untersuchungen entdeckt wurde.

News: Maple Gold umreißt auf VMS fokussierte Explorationsziele und Sommerfeldprogramm

Osisko Development liefert abermals Top-Bohrresultate ab

Osisko Development vermeldete jüngst abermals neue Weltklasse Untertage-Diamantbohrergebnisse aus dem Jahr 2023 in der zu 100% unternehmenseigenen Testmine Trixie innerhalb des unternehmenseigenen Projekts Tintic. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 62,82 g/t Au und 231,46 g/t Ag über 6,86 Meter einschließlich 191 g/t Au und 707 g/t Ag über 1,07 Meter. Die Ergebnisse der Untertage-Diamantbohrungen aus der diesjährigen Bohrkampagne führen damit weiterhin zu neuen Zielen und einem besseren Verständnis der epithermalen Adern und Brekzien bei Trixie. Im dritten Quartal 2023 soll die erste Bohrkampagne gestartet werden, um auch das Kupferporphyr-Potenzial bei Tintic anzupeilen.

News: Osisko Development meldet Explorationsergebnisse bei Trixie und skizziert Bohrprogramm 2023 auf dem Tintic-Projekt

Sibanye-Stillwater errichtet riesigen Windpark

Sibanye-Stillwater berichtete jüngst, dass das Unternehmen seinen ersten Stromabnahmevertrag abgeschlossen und den Abschluss der Finanzierungsverträge für ein 89-Megawatt-Windenergieprojekt erreicht hat. Die saubere Energie wird im Windpark Castle in der Nähe der Stadt De Aar in der südafrikanischen Provinz Nordkap erzeugt und mittels eines Stromdurchleitungsvertrags mit Eskom an die südafrikanischen Betriebe geliefert. Dies wird der größte private Windpark sein, der bisher in Südafrika errichtet wurde. Der Bau des Windparks Castle wird voraussichtlich im Juni 2023 beginnen und soll Anfang 2025 in Betrieb gehen.

Das Projekt ist damit der erste große Schritt auf dem Weg zur Realisierung von mehr als 550 MW des Portfolios an erneuerbaren Projekten und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040.

News: Sibanye-Stillwater macht auf seinem Weg zur Klimaneutralität mit dem Beginn seines ersten Projekts zur Nutzung erneuerbarer Energien weitere Fortschritte

Skeena Resources schließt Finanzierung ab

Skeena Resources gab vor wenigen Tagen den Abschluss des zuvor angekündigten Bought-Deal-Angebots von 10.005.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 7,35 CA$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 73.536.750 CA$ bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken zum Kauf von bis zu 1.305.000 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis.

Mit diesen Mitteln ist Skeena gut positioniert; die Erlöse werden für den Abschluss wichtiger Entwicklungsmeilensteine auf dem Projekt Eskay Creek verwendet, einschließlich eines Analyselabors vor Ort, Erdarbeiten und detaillierter technischer Arbeiten.

News: Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung über 73,5 Millionen CAD ab

Trillium Gold Mines vermeldet neue geologische Erkenntnisse

Trillium Gold Mines veröffentlichte kürzlich eine neu entdeckte räumliche Beziehung der Gesteine des Balmer-Typs in Trilliums Confederation Belt die daraufhin deutet, dass sich der Cochenour-Gullrock-Trend und die damit in Zusammenhang stehende Diskordanz von Red Lake über den nördlichen Teil des Confederation Belt fortsetzen. Beständig anomale bis hochgradige Goldgehalte, die in räumlichem Zusammenhang mit diesen Strukturen stehen, haben es dem Unternehmen ermöglicht, aussagekräftige Bohrziele mit hoher Priorität zu verfeinern und zu entwickeln. Historische Goldmineralisierungen (z. B. 1,58 g/t über 7,6 Meter und 13,33 g/t Au in einer Stichprobe aus der Zone Panama) kommen innerhalb ähnlicher Gesteinstypen, Stratigrafie und entlang des Panama Lake North Trend vor, einer möglichen Erweiterung oder Verzweigung der LP-Verwerfung von Kinross Gold.

News: Trillium Golds Feldarbeiten im Confederation Belt zeigen eine starke Affinität zu den wichtigsten strukturellen Trends von Red Lake

Uranium Energy erhält neuen Produktionsentwickler für die kanadischen Projekte

Uranium Energy gab kürzlich die Ernennung von James Hatley zum Vice President Production in Kanada bekannt. Hatley verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bergbau, einschließlich Erschließung, Bau und Betrieb von Uran- und Basismetallminen. Zuletzt leitete er den Bau von drei Minen bei einem der größten Bergbauprojekte Kanadas, die Erweiterung der Mine Voisey's Bay für Vale. Vor seiner Tätigkeit bei Vale war James Senior VP of Project Development bei NexGen Energy und war als Berater für Saudi Aramco in Übersee tätig. James war mehr als 13 Jahre lang bei der Cameco Corporation tätig, wo er unter anderem als Projektleiter und Superintendent für die McArthur River-Erweiterung und das Millennium-Projekt, als leitender Bergbauingenieur bei McArthur River sowie als technischer Leiter und Projektleiter für das Cigar Lake-Projekt wichtige Führungspositionen innehatte. Die Entwicklung von McArthur River und Cigar Lake führte zu den beiden weltweit hochgradigsten, produktivsten und kostengünstigsten Uranprojekten, die spezielle Kenntnisse und technische Ansätze erforderten.

Damit angelt sich Uranium Energy einen sehr erfahrenen Mann, der klar auf Richtung Minenentwicklung in Kanada hinweist.

News: Uranium Energy Corp ernennt James Hatley zum Vizepräsidenten der Produktion in Kanada

Uranium Energy startet Wirtschaftlichkeitsstudie für Roughrider Projekt

Hatleys erste Amtshandlung bestand in der Beauftragung einer Wirtschaftlichkeitsstudie für das Projekt Roughrider. So hat das Unternehmen SLR Consulting (Canada) Ltd. und Wood (Canada) Ltd. mit der Durchführung einer S-K 1300 Initial Assessment Economic Study beauftragt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Canada North Environmental Services mit der Durchführung der umweltbezogenen Basisarbeiten für das Projekt Roughrider beauftragt. Die geplanten Erschließungsarbeiten beim Projekt Roughrider werden von der früheren Arbeit des früheren Eigentümers Rio Tinto profitieren, einschließlich eines gründlichen technischen Verfahrens, der Einbindung der Gemeinden und einer Umweltbewertung und -prüfung durch das Umweltministerium von Saskatchewan.

News: Uranium Energy Corp. beginnt mit der S-K 1300 Erstbewertung der Wirtschaftsstudie und dem Umweltprogramm für das Roughrider-Projekt in Saskatchewan, Kanada

U.S. GoldMining startet Explorationskampagne

U.S. GoldMining berichtete vor kurzem, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs im April 2023, bei dem 20 Millionen US$ eingenommen wurden, sein Explorationsprogramm und Budget für 2023 genehmigt hat. Das Unternehmen hat mit der Umsetzung seiner Pläne begonnen, um den Wert des unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler in Alaska, USA, zu erschließen, und hat Feldteams mobilisiert, um mit den Explorationsaktivitäten zu beginnen.

News:U.S. GoldMining mobilisiert Feldteams für Explorationsprogramms 2023 im Whistler Gold-Copper-Projekt in Alaska

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe - Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Alpha Lithium + Aurania Resources + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Consolidated Uranium + Discovery Silver + Fury Gold Mines + Golden Rim Resources + Gold Royalty + IonEnergy + Li-Metal + MAG Silver + Maple Gold Mines + Osisko Developments + Osisko Gold Royalties + Queens Road Capital + Revival Gold + Sibanye-Stillwater + Skeena Resources + Trillium Gold Mines + Uranium Energy + U.S. GoldMining.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Alpha Lithium + Aurania Resources + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Consolidated Uranium + Discovery Silver + Fury Gold Mines + Gold Royalty + Li-Metal + MAG Silver + Maple Gold Mines + Osisko Developments + Osisko Gold Royalties + Queens Road Capital + Sibanye-Stillwater + Skeena Resources + Trillium Gold Mines + Uranium Energy + U.S. GoldMining.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,AU000000GMR9,BMG069741020,CA68827L1013,CA50203F2052,CA76151P1018,CA5651271077,CA13000C2058,KYG7315B1032,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA89623Q1028,CA4620481099,CA36117T1003,CA38071H1064,CA2546771072,CA83056P7157,CA21024C1014,CA02075X1033,CA68828E8099,CA1566151066,US90291W1080