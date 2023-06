Im Anschluss an die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, bei der ein innovativer Ansatz und vielversprechende präklinische Ergebnisse von Brenus in der Abstract-Rubrik "Treatment to Follow" 1 präsentiert wurden, stellte das Unternehmen sein internationales Wissenschaftskomitee vor.

Dieses Komitee, dem namhafte internationale Experten für Immunonkologie, Immuntherapien und neuartige Behandlungen angehören, unterstützt Brenus' wissenschaftliche Entwicklungen der STC-Plattform für solide Tumore und seinen ersten Kandidaten für Darmkrebs, STC-1010.

Das Gremium repräsentiert insgesamt mehr als 1.700 international fachlich geprüfte Artikel und prestigeträchtige Auszeichnungen auf diesem Gebiet:

Prof. François GHIRINGHELLI MD, PhD. Professor of Oncology Leiter der Abteilung "Cancer and adaptative immune response", INSERM, CGFL2, Dijon. (FR) Head of the Board

Prof. Ahmad AWADA MD, PhD. Professor of Oncology Leiter der Abteilung für onkologische Medizin, Jules Bordet Institute-HUB, Brüssel. (BE) und Vorstandsmitglied des klinischen und translationalen Forschungsnetzes Oncodistinct, aktives Mitglied der ESMO3 Expertise in der Entwicklung neuer Arzneimittel.

Prof. Alexander EGGERMONT MD, PhD. Professor of Oncology Leiter der Abteilung für klinische und translationale Immuntherapien. UMC4, Utrecht (NL); Chief Scientific Officer. Pädiatrisches Onkologiezentrum Princessa Maxima Utrecht. (NL)

Prof. Antoine ITALIANO MD, PhD. Professor of Oncology Leiter der Abteilung für Frühphasenstudien, Leiter des neuen Programms für Präzisionsmedizin. Gustave Roussy, Cancer Campus Grand Paris (FR); Bergnonié Institute, UNICANCER Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux. (FR)

Prof. Ignacio MELERO MD, PhD. Professor of Immunology Leiter der translationalen Immuntherapieforschung. CIMA 5, Navarra. (SP)

Prof. Marck YARCHOAN MD. Associate Professor of Medical Oncology, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center. Johns Hopkins, Baltimore. (USA)

"Für Brenus ist es eine Ehre, auf die Unterstützung durch diese herausragenden Experten zählen zu können. Ihre Expertise wird entscheidend dazu beitragen, die First-in-Human-Studie voranzutreiben und dem Ziel des Unternehmens näher zu kommen, einen Paradigmenwechsel in der Onkologie einzuleiten." Benoit PINTEUR, Mitbegründer und CSO.

ÜBER BRENUS

Brenus Pharma entwickelt auf Tumorantigene gerichtete First-in-Class-Immuntherapien zur Behandlung solider Tumore. Mit STC (Stimulated Tumor Cells) hat Brenus eine Technologieplattform entwickelt, die einen Rezidiv nachahmt und es auf diese Weise ermöglicht, das Immunsystem des Patienten zu trainieren, um die Resistenzmechanismen von Tumorzellen zu bekämpfen.

Weitere Informationen: www.brenus-pharma.com

