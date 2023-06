Vizgen verteidigt die bahnbrechende MERSCOPE-Technologie in Europa mit der gleichen Entschlossenheit wie in den USA

Frühere 10x-Urteile gegen Wettbewerber sind nicht auf Vizgen-Fälle anwendbar

Vizgen, Inc. ("Vizgen" oder "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das sich dafür einsetzt, die menschliche Gesundheit durch die Visualisierung von räumlichen Einzelzellgenomik-Informationen zu verbessern, hat heute den folgenden offenen Brief an Kunden und Forscher als Reaktion auf die Einreichung einer Klage durch 10x Genomics, Inc. ("10x") am 1. Juni 2023 beim Unified Patent Court ("UPC") in Europa veröffentlicht.

7. Juni 2023

Sehr geehrte Kunden, Forscher und Freunde von Vizgen,

wir sind enttäuscht wenn auch nicht überrascht -, dass 10x eine weitere Klage eingereicht hat mit der Absicht, Innovationen zu untergraben, den Wettbewerb zu umgehen und sowohl Kunden als auch Mitbewerber einzuschüchtern. Die UPC-Beschwerde von 10x liegt uns noch nicht vor. Wir werden Sie unterrichten, sobald wir mehr erfahren. In der Zwischenzeit werden wir unsere gemeinsamen Interessen in allen Verfahren vor dem UPC entschlossen verteidigen, so wie wir dies auch in dem laufenden Rechtsstreit vor dem U.S. District Court for the District of Delaware getan haben.

Im Delaware-Verfahren sind wir in die Offensive gegangen, um unsere eigenen Gegenforderungen an 10x und Harvard geltend zu machen, unter anderem aufgrund der konfliktträchtigen Rolle von Harvard als Lizenzgeber für 10x und Vizgen.1 Wir werden denselben Ansatz verfolgen und das gleiche Maß an Ressourcen für das Verfahren vor dem UPC bereitstellen. Auf Basis der bisher verfügbaren Informationen sind wir zuversichtlich im Hinblick auf unsere Fähigkeit, in den USA und in Europa tätig zu sein. Dabei ist anzumerken, dass Sachlage und Ergebnisse des Rechtsstreits 10x gegen NanoString nicht auf MERSCOPE anwendbar sind und kaum Relevanz für die Fälle 10x gegen Vizgen in den USA oder in Europa besitzen, da MERSCOPE einen Ansatz verwendet, der sich in wesentlichen Punkten vom Ansatz von NanoString CosMx unterscheidet.

Außerdem halten wir es für sehr unwahrscheinlich, dass ein Gericht, dem alle relevanten Informationen vorliegen, den Verkauf von biomedizinischen Produkten wie MERSCOPE stoppen würde, die für wichtige Forschungsarbeiten zum Nutzen der Öffentlichkeit eingesetzt werden. Unsere Erfolgschancen werden durch die Tatsache gestärkt, dass die fraglichen Patente aus staatlich geförderter Forschung hervorgingen, die an die Auflage gebunden war, diese Technologie offen und nicht exklusiv an akademische Zentren und kommerzielle Einrichtungen zu lizenzieren, und dass Vizgen selbst Harvard-Lizenznehmer ist.

Vizgen ist der Meinung, dass Forscher die Möglichkeit haben sollten, unter den besten Technologien zu wählen, die Wissenschaft, Forschung und die menschliche Gesundheit voranbringen. Mehr als 100 von Experten geprüfte Veröffentlichungen und Preprints untermauern den bahnbrechenden Nutzen und das enorme Potenzial der MERFISH-Technologie. Tausende von biologischen Proben, die mit MERSCOPE-Instrumenten untersucht wurden, haben zu wichtigen neuen biowissenschaftlichen Entdeckungen beigetragen, die von menschlichen Krankheiten bis hin zur Pflanzenbiologie reichen. Weiterhin vertreten wir die Auffassung, dass geistiges Eigentum zwar eine entscheidende Rolle für die Innovation spielt, dass jedoch jede Partei zur Einhaltung bestimmter ethischer Standards verpflichtet ist, die diese kritische Aufgabe für die wissenschaftliche Forschung nicht gefährden. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten, indem wir wichtige Produkte und Innovationen im Bereich der räumlichen Biologie anbieten und gemeinsam den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Rückfragen.

Mit freundlichen Grüßen

Terry Lo

President und CEO

Über Vizgen

Vizgen hat sich dem Ziel verschrieben, einer Pionierrolle bei der nächsten Generation der Genomik zu übernehmen und Tools bereitzustellen, die das Potenzial der räumlichen Einzelzellgenomik in situ demonstrieren und neue Maßstäbe für die räumliche Genomik setzen. Diese Instrumente ermöglichen Forschern, neue Erkenntnisse über die biologischen Systeme zu gewinnen, die Gesundheit und Krankheit des Menschen im räumlichen Kontext steuern. Die MERSCOPE-Plattform des Unternehmens unterstützt Nukleinsäure-Imaging im Massenmultiplexverfahren auf Genomebene mit hoher Genauigkeit und einzigartiger Nachweiseffizienz bei subzellulärer Auflösung. MERSCOPE liefert bahnbrechende Einblicke in ein breites Spektrum an gewebebasierter Grundlagenforschung und translationaler Medizin in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Entwicklungsbiologie, Zell- und Gentherapie und ist ein unverzichtbares Instrument zur Beschleunigung der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung. Weitere Informationen unter www.vizgen.com. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

