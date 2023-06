Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung 8. Juni 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion-Luftqualitätssensoren harmonisiert nach RESET Air Standard Sensirion verkündet die Harmonisierung seiner Luftqualitätssensoren mit dem RESET Air Standard. Dieser Schritt vereinfacht den Akkreditierungsprozess für Raumluftqualitätsmonitore und ermöglicht es Kund:innen, die RESET-Standards einzuhalten und gleichzeitig eine genaue und zuverlässige Überwachung der Raumluftqualität sicherzustellen. Die Qualität der Raumluft wirkt sich erheblich auf die Gesundheit, das Wohlbefinden, die Produktivität und die allgemeine Lebensqualität der Menschen in Gewerbe- und Wohngebäuden aus. Untersuchungen haben gezeigt, dass schlechte Raumluftqualität zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien, Asthma oder gar zu langfristigen, chronischen Krankheiten führen kann. Standards für gesundes Bauen, wie der RESET Air Standard, liefern einen Rahmen für eine gesündere und nachhaltigere bebaute Umwelt. RESET ist der festen Überzeugung, dass man nichts effektiv lösen kann, was m nicht gemessen werden kann. Daher konzentriert es sich auf die Datenqualität und -transparenz und fördert die kontinuierliche Überwachung und Datenerfassung durch Standardisierung, um das Bewusstsein, die Sichtbarkeit und effektive Lösungen für die Herausforderungen der Innenraumluftqualität zu fördern. Um eine hohe Datenqualität sicherzustellen, akkreditiert RESET Raumluftqualitätsmonitore, die ihre Standards erfüllen, mit dem Zertifikat RESET Air, wodurch sie für RESET-Projekte einsetzbar sind. Um diese Zertifizierung zu erhalten, müssen die folgenden fünf Umweltparameter durch kontinuierliche Echtzeit-Überwachung erfasst werden: CO 2 , Feinstaub (PM2.5), flüchtige organische Verbindungen (VOC), relative Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur (T) - und hier kommt Sensirion ins Spiel. Sensirion engagiert sich dafür, seine Produkte mit den relevanten Gebäudestandards zu harmonisieren und bietet als One-Stop-Shop für Luftqualitätssensoren nun eine Lösung für die Messung aller fünf geforderten Umweltparameter mit nur zwei Sensoren an - dem Umweltsensormodul SEN54 und dem CO 2 -Sensor SCD41. Darüber hinaus hat Sensirion kürzlich einen speziellen Anwendungshinweis veröffentlicht, der Kunden bei der Implementierung der VOC-Funktion in Übereinstimmung mit den Anforderungen von RESET und WELL (IWBI) unterstützt. Die Integration von Sensirion Sensoren vereinfacht den Akkreditierungsprozess für Raumluftüberwachungssysteme, ermöglicht unseren Kund:innen, die RESET-Standards einzuhalten, und gewährleistet gleichzeitig eine kurze Markteinführungszeit und eine effektive Kostenstruktur. Stanton Wong, Präsident von RESET: "RESET begrüsst die Harmonisierung der Luftqualitätssensoren von Sensirion mit unserem Standard und wir unterstützen die Transparenz bezüglich der Einschränkungen und der Verarbeitung des VOC-Ausgangssignals." Sensirion zeigt sich ebenfalls begeistert über die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, mit RESET als Partner sinnvolle Standards für die Luftqualität in Innenräumen zu schaffen, die die Gesundheit und die kognitive Leistungsfähigkeit der Menschen verbessern. Die Möglichkeit, alle fünf Parameter mit nur zwei Sensoren zu messen, erleichtert unseren Kund:innen die Einhaltung der RESET-Standards", so Marco Gysel, Business Development Manager bei Sensirion. Erfahren Sie hier mehr über die Sensoren von Sensirion und finden Sie hier weitere Informationen über den RESET Air Standard.

Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

Über RESET® RESET ist ein Datenstandard mit einer Reihe zugehöriger Prüfungsinstrumente, der von GIGA erstellt und verwaltet wird, um durchführbare, langfristige Strategien für Gesundheit und Nachhaltigkeit in der bebauten Umwelt zu entwickeln. Schwerpunkt bei RESET ist die Schaffung einer daten- und analysebasierten Struktur, um Chancen für Verbesserungen und Optimierungen zu erschliessen. Der Ausbau der kontinuierlichen Überwachung wird dabei mit Cloud-Software kombiniert, um die Transparenz über die Gesundheits- und Nachhaltigkeitsdaten in der bebauten Umwelt zu erhöhen. Weitere Informationen über RESET finden Sie unter: www.reset.build Zusatzmaterial zur Meldung:



