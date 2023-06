DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. und Freitag, 9. Juni 2023

=== D O N N E R S T A G, 8. Juni 2023 *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Veröff: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000 15:00 IT/Bundeskanzler Scholz, italienische Ministerpräsidentin Meloni, PK nach Gespräch, Rom 14.30 FR/OECD, Abschluss-PK nach Ministertreffen - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zu Staatlichen Beihilfen von Luxemburg an Amazon - EU/Tagung der Innenminister F R E I T A G, 9. Juni 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Mai *** 10:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Seminar zu Eigenkapitalanforderungen an Banken 11:00 EU/CO2-Emissionen (erste Schätzung) 2022 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:30 IT/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Panel von Algebris Investments 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, georgischer Ministerpräsident Gharibaschwili, Gespräch, Berlin - EU/Ratingüberprüfung für Griechenland (Fitch); Malta (S&P); Slowenien (S&P) ===

