Stephan Schmidheiny ist vom Schwurgericht Novara in Norditalien zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden wegen schwerer fahrlässiger Tötung von 147 Menschen, die an den Folgen von Asbest gestorben waren.Novara - Stephan Schmidheiny ist vom Schwurgericht Novara in Norditalien zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden wegen schwerer fahrlässiger Tötung von 147 Menschen. Diese waren in Casale Monferrato und Umgebung an den Folgen von Asbest gestorben. Die Familie Schmidheiny war von 1976 bis 1986 Grossaktionärin des Eternit-Werks in Casale in der Region Piemont. Die Verteidigung kündigte Berufung an.

