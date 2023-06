News von Trading-Treff.de Die runde 16000 im DAX war letztlich nicht haltbar. Die Nasdaq korrigiert und belastet zudem. Mein Trading-Ideen an der Range zum 08.06.2023 Positiver DAX-Start wurde erneut verkauft Wir sahen an den letzten Tagen mehrfach einen deutlichen Schwung zum Handelsstart und danach leichtere Notierungen. So auch gestern wieder. Nachdem noch zum Wochenauftakt das GAP auf der Oberseite verkleinert werden konnte, war danach direkt ...

