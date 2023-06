Hybrides Arbeiten - zwischen Homeoffice und Büro - hat die Anforderungen an betriebliche Gesundheit in den letzten Jahren wesentlich verändert. Diese veränderten Bedarfe führten zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach betrieblichen Krankenversicherungen (bKV), von der auch die Barmenia deutlich profitieren konnte Der Boom in der betrieblichen Krankenversicherung hat sich auch im Jahr 2022 unvermindert fortgesetzt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...