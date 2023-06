DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

TAGESTHEMA

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als ursprünglich erwartet. Nach revidierten Regierungsangaben legte das BIP aufs Jahr hochgerechnet um 2,7 Prozent zu, nach Plus 1,6 Prozent in der vorläufigen Schätzung, die im Mai veröffentlicht wurde. Die revidierten Zahlen zeigen, dass die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 Prozent gestiegen sind, was über dem in den vorläufigen Daten geschätzten Anstieg von 0,9 Prozent liegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Cewe 2,45 EUR Eckert + Ziegler 0,50 EUR Gerresheimer 1,25 EUR Jenoptik 0,30 EUR Rhön-Klinikum 0,15 EUR Surteco 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 BIP (3. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Veröff: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,8% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.930,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.269,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.287,25 -0,3% Nikkei-225 31.471,85 -1,4% Schanghai-Composite 3.191,02 -0,2% Hang-Seng-Index 19.161,09 -0,5% +/- Ticks Bund -Future 133,28 -1 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.960,56 -0,2% DAX-Future 15.959,00 -0,6% XDAX 15.944,74 -0,6% MDAX 27.140,47 +0,1% TecDAX 3.213,42 -0,4% EuroStoxx50 4.291,91 -0,1% Stoxx50 3.978,04 -0,4% Dow-Jones 33.665,02 +0,3% S&P-500-Index 4.267,52 -0,4% Nasdaq-Comp. 13.104,90 -1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,24 -88

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird vorbörslich ein halbes Prozent niedriger erwartet knapp unter der Marke von 15.900 Punkten. Damit bleibt er zwar in der Handelsspanne um die 16.000er Marke mit der Unterstützungszone zwischen 15.650 und 15.700 Punkten. Die Stimmung hat sich aber eingetrübt: Belastet wird sie vor allem vom deutlichen Anstieg der Renditen vom Mittwoch. Da hatte die Bank of Kanada Ängste vor einer restriktiven Zinspolitik geschürt und die Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen erschüttert. Sie hat nach 2 Sitzungen mit stabilen Zinsen den Leitzins wieder angehoben auf 4,75 Prozent.

Rückblick: Knapp behauptet - Die Wirtschaftsdaten waren weiter nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im April zwar um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen - die Erwartung lag aber bei plus 0,7 Prozent. Analysten schließen aktuell nicht mehr aus, dass das deutsche BIP auch im zweiten Quartal sinken wird. Zudem gehen die Marktteilnehmer vor den Großereignissen der kommenden Woche, den Zinsentscheidungen von US-Notenbank und EZB, immer mehr in Deckung. Danske Bank zogen um 8,0 Prozent an. Der Geschäftsplan stellt sich ehrgeiziger dar als von der UBS erwartet. Die Inditex-Aktie gewann nach überzeugenden Zahlen 5,7 Prozent. Im Windschatten stiegen H&M 2,4 Prozent. Hugo Boss erhöhten sich um 3,9 Prozent, zusätzlich gestützt von einer Empfehlung durch die UBS. Vodafone (+2,0%) profitierten von einem Reuters-Bericht, laut dem der Mobilfunkbetreiber mit Hutchison Holdings kurz vor einer Einigung steht, die den Zusammenschluss der jeweiligen Geschäftssparten in Großbritannien vorsieht.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Eon stiegen um 1,0 Prozent. Kurstreiber waren Aussagen der Bundesnetzagentur, wonach den Netzbetreibern höhere Renditen ermöglicht werden sollen. Netzagentur-Präsident Klaus Müller will damit Anreize für Investitionen in die Netze schaffen. Für Thyssenkrupp ging es um 1,9 Prozent nach oben. Thyssenkrupp Marine Systems soll für die indische Marine konventionelle U-Boote konstruieren. Das Volumen soll laut "FT" bei rund 5 Milliarden Euro liegen. Commerzbank (+2,2%) profitierten weiter von ihrem Aktienrückkaufprogramm. Die Bank will eigene Aktien für bis zu 122 Millionen Euro zurückkaufen. "Damit ist das Volumen allerdings klein", sagte ein Händler. Es umfasse gerade mal 1 Prozent der Aktien. Morphosys setzten die jüngste Rally fort und gewannen 4,5 Prozent auf 27,98 Euro. Eine Kauf-Studie der UBS aus der vergangenen Woche mit einem Kursziel von 47 Euro hat sich als Kurstreiber entpuppt. Daneben hat sich die technische Lage der Aktie verbessert.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt gab minimal nach, doch Einzelwerte blieben unauffällig.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Beim Blick auf die Sitzung der US-Notenbank kommende Woche nahm die Skepsis etwas zu. Aktuell erwartet der Markt eine Zinspause der US-Notenbank mit einer Wahrscheinlichkeit von "nur" noch 69 Prozent, zwischenzeitlich war der Wert sogar auf 64 Prozent gesunken; am Morgen (Ortszeit) lag die Zahl noch bei 77 Prozent. Die kanadische Notenbank hat vorgelegt und unerwartet die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Dies habe die Anleger daran erinnert, dass auch bei der Fed womöglich nicht alles in trockenen Tüchern ist. Darauf gerieten Anleihen, Gold und Technologiewerte unter Druck. Negativ wurden neue Konjunkturdaten aus China gewertet. So sind die Exporte im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich gefallen. Bei den Einzelwerten erholte sich die Coinbase-Aktie etwas von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am Dienstag das Krypto-Unternehmen verklagt. Die Coinbase-Aktie erholte sich um 3,2 Prozent. Für die Aktien von Campbell Soup ging es um 8,9 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lagen zwar im Rahmen der Prognosen, doch der Ausblick für das Gesamtjahr fiel unter den Markterwartungen aus. Die Papiere von Dave & Buster's Entertainment zogen um 18 Prozent an, nachdem die Themen-Restaurantkette die Gewinn-Markterwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Yext stiegen um 38,4 Prozent, nachdem die Digitalplattform für die erste Periode die Markterwartung geschlagen hat.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 +8,0 4,50 15,5 5 Jahre 3,94 +11,2 3,82 -6,3 7 Jahre 3,88 +12,3 3,76 -8,9 10 Jahre 3,79 +12,0 3,67 -8,8 30 Jahre 3,94 +9,6 3,85 -2,6

Für die Notierungen am US-Anleihemarkt ging es deutlich nach unten. Hier habe die kanadische Zinserhöhung einen Impuls geliefert, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 12 Basispunkte auf 3,79 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0714 +0,1% 1,0699 1,0707 +0,1% EUR/JPY 149,74 -0,1% 149,93 149,67 +6,7% EUR/CHF 0,9739 +0,0% 0,9737 0,9717 -1,6% EUR/GBP 0,8600 -0,0% 0,8601 0,8594 -2,8% USD/JPY 139,76 -0,3% 140,13 139,79 +6,6% GBP/USD 1,2457 +0,1% 1,2440 1,2459 +3,0% USD/CNH 7,1474 +0,0% 7,1470 7,1365 +3,2% Bitcoin BTC/USD 26.402,82 +0,9% 26.179,74 26.377,32 +59,1%

Wenig Bewegung gab es weiter am Devisenmarkt. Der Dollar-Index legte minimal zu, der Euro notierte weiter um die Marke von 1,07 Dollar. "Die Widerstandsfähigkeit des Dollar deutet auf eine Zurückhaltung hin, Dollar-Shorts vor den US-Verbraucherpreisen am 13. Juni aufzubauen, welche immer noch das Potenzial haben, das Gleichgewicht in Richtung einer Zinserhöhung am folgenden Tag zu kippen", hieß es von der ING.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,49 72,53 -0,1% -0,04 -9,2% Brent/ICE 76,81 76,95 -0,2% -0,14 -8,3%

Nach Verlusten im Verlauf zeigten sich die Ölpreise mit Aufschlägen. Für Belastung hatten die schwachen Konjunkturdaten aus China gesorgt, welche die Bedenken um die chinesische Öl-Nachfrage verstärkten. Dagegen habe noch immer die saudische Entscheidung zur Kürzung der Produktion gestützt, hieß es. Die offiziellen US-Lagerdaten für Rohöl haben einen leichten Abbau der Bestände ausgewiesen, während Prognosen mit einem Aufbau gerechnet hatten. Allerdings haben die Benzin-Lagerbestände deutlicher zugelegt, was einen Indikator für die anstehende Reisesaison liefern könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,50 1.940,56 +0,4% +6,94 +6,8% Silber (Spot) 23,63 23,48 +0,7% +0,15 -1,4% Platin (Spot) 1.027,13 1.022,50 +0,5% +4,63 -3,8% Kupfer-Future 3,75 3,76 -0,2% -0,01 -1,7%

Der Goldpreis geriet mit den veränderten US-Zinsspekulationen unter Druck.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, rechnet damit, dass bereits in wenigen Monaten die Gasspeicher vollständig gefüllt sein werden. "Wenn alles gut geht, werden wir im Spätsommer volle Speicher haben", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ausgestanden sei die Energiekrise aber noch nicht.

ERMITTLUNGEN AIRLINES

Die spanische Regierung hat ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Billig-Airlines wegen ihrer Kosten für die Mitnahme von Handgepäck eingeleitet. Es sei zu klären, ob es nicht "missbräuchlich" und "unlauter" sei, Reisende einen Aufpreis für eine Dienstleistung zahlen zu lassen, die im Allgemeinen als selbstverständlich wahrgenommen werde, erklärte am Mittwoch das Ministerium für Verbraucherschutz.

AIRBUS

hat im Mai 63 Flugzeuge an 36 Kunden ausgeliefert. Damit wurden seit Jahresbeginn 244 Maschinen an Kunden übergeben, wie der Flugzeugbauer mitteilte. Airbus liegt damit noch weit hinter seinem Auslieferungsziel von 720 Maschinen im Gesamtjahr 2023. Der Konzern erhielt im vergangenen Monat zudem brutto 17 Flugzeugbestellungen.

ENI

Der italienische Energiekonzern hat mit der libyschen Regierung eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Entwicklung nachhaltiger Energien zu untersuchen und aufzuzeigen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Eni an der Verringerung der CO2-Emissionen durch die Reduzierung des routinemäßigen Abfackelns von Gas, flüchtiger Emissionen und Abluft sowie anderer möglicher Projekte arbeitet.

AMAZON

plant die Einführung eines werbefinanzierten Angebots seines Streaming-Diensts Prime Video, um sein Werbegeschäft weiter auszubauen und mehr Einnahmen aus dem Unterhaltungsbereich zu generieren, wie mit der Situation vertraute Personen berichten. Die Beratungen darüber sind den Angaben zufolge noch in einem frühen Stadium.

GOOGLE

Die Alphabet-Sparte wird strenger bei der Büro-Anwesenheit ihrer Mitarbeiter. Google will die Office-Anwesenheit bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigen und Erinnerungen an Mitarbeiter mit häufigen Abwesenheiten verschicken. Neue Anträge auf Vollzeitarbeit aus dem Home Office werde man nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigen. Die meisten Mitarbeiter folgten bereits Googles hybriden Arbeitsrichtlinien, die ungefähr drei Tage Arbeit im Büro pro Woche vorsehen.

