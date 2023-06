DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als ursprünglich erwartet. Nach revidierten Regierungsangaben legte das BIP aufs Jahr hochgerechnet um 2,7 Prozent zu, nach Plus 1,6 Prozent in der vorläufigen Schätzung, die im Mai veröffentlicht wurde. Die revidierten Zahlen zeigen, dass die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 Prozent gestiegen sind, was über dem in den vorläufigen Daten geschätzten Anstieg von 0,9 Prozent liegt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.269,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.285,75 -0,3% Nikkei-225 31.554,66 -1,1% Hang-Seng-Index 19.188,81 -0,3% Kospi 2.603,52 -0,5% Shanghai-Composite 3.198,99 +0,0% S&P/ASX 200 7.096,80 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag negative Vorzeichen. Gedämpft wird die Stimmung von Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte. Auf der anderen Seite hoffen Anleger aber, dass die chinesische Notenbank (PBoC) die geldpolitischen Zügel lockert. Das hilft die Kursverluste zu begrenzen. Staatliche chinesische Medien berichteten schon am Mittwoch, dass einige große heimische Banken auf Weisung der zuständigen Behörden am Donnerstag ihre Yuan-Einlagensätze senken würden. Damit soll die chinesische Wirtschaft unterstützt werden, die sich langsamer als erhofft von den Folgen der Pandemie erholt. Die Börse in Tokio profitiert nicht davon, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen ist als zunächst angenommen. Mit den schwachen Vorgaben der Nasdaq werden vor allem Aktien aus dem Technologie- und Elektroniksektor verkauft. Aktien von Banken und Versicherungen halten sich dagegen besser, nachdem die Renditen der US-Anleihen am Vortag infolge der Zinsspekulationen gestiegen sind. Mitsubishi UFJ Financial Group gewinnen 0,4 Prozent und Dai-Ichi Life Holdings ebenfalls 0,4 Prozent. In Seoul trennen sich Anleger ebenfalls von Technologiewerten. Die Aktien von Samsung Electronics fallen um 1 Prozent. LG Energy Solution verbilligen sich um 2,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Gamestop stürzten um 19,2 Prozent ab, nachdem der angeschlagene Videospiele-Händler neben der Vorlage von Geschäftszahlen die Entlassung seines CEO Matt Furlong bekanntgegeben hatte. Dagegen sprangen Semtech um fast 23 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hatte überraschend auf bereinigter Basis einen Gewinn für sein erstes Geschäftsquartal ausgewiesen. Akoya Biosciences brachen um gut 10 Prozent ein. Im Zuge von Sparmaßnahmen trennt sich das Unternehmen von Führungskräften. Daneben kündigte Akoya eine Kapitalerhöhung an, ohne zunächst Angaben zu Umfang der Kapitalmaßnahme und Ausgabekurs der Aktien zu machen. Mit Smartsheet ging es um 19,4 Prozent abwärts. Anleger störten sich an den "Billings" in einem ansonsten starken ersten Geschäftsquartal. Zudem enttäuschte die Unternehmensprognose des freien Cashflow.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.665,02 +0,3% 91,74 +1,6% S&P-500 4.267,52 -0,4% -16,33 +11,2% Nasdaq-Comp. 13.104,90 -1,3% -171,52 +25,2% Nasdaq-100 14.303,29 -1,8% -254,81 +30,8% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 0,787 Mrd Gewinner 1.927 2.348 Verlierer 1.039 632 Unverändert 109 99

Uneinheitlich - Beim Blick auf die Sitzung der US-Notenbank kommende Woche nahm die Skepsis etwas zu. Aktuell erwartet der Markt eine Zinspause der US-Notenbank mit einer Wahrscheinlichkeit von "nur" noch 69 Prozent, zwischenzeitlich war der Wert sogar auf 64 Prozent gesunken; am Morgen (Ortszeit) lag die Zahl noch bei 77 Prozent. Die kanadische Notenbank hat vorgelegt und unerwartet die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Dies habe die Anleger daran erinnert, dass auch bei der Fed womöglich nicht alles in trockenen Tüchern ist. Darauf gerieten Anleihen, Gold und Technologiewerte unter Druck. Negativ wurden neue Konjunkturdaten aus China gewertet. So sind die Exporte im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich gefallen. Bei den Einzelwerten erholte sich die Coinbase-Aktie etwas von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am Dienstag das Krypto-Unternehmen verklagt. Die Coinbase-Aktie erholte sich um 3,2 Prozent. Für die Aktien von Campbell Soup ging es um 8,9 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lagen zwar im Rahmen der Prognosen, doch der Ausblick für das Gesamtjahr fiel unter den Markterwartungen aus. Die Papiere von Dave & Buster's Entertainment zogen um 18 Prozent an, nachdem die Themen-Restaurantkette die Gewinn-Markterwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Yext stiegen um 38,4 Prozent, nachdem die Digitalplattform für die erste Periode die Markterwartung geschlagen hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 +8,0 4,50 15,5 5 Jahre 3,94 +11,2 3,82 -6,3 7 Jahre 3,88 +12,3 3,76 -8,9 10 Jahre 3,79 +12,0 3,67 -8,8 30 Jahre 3,94 +9,6 3,85 -2,6

Für die Notierungen am US-Anleihemarkt ging es deutlich nach unten. Hier habe die kanadische Zinserhöhung einen Impuls geliefert, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 12 Basispunkte auf 3,79 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0715 +0,1% 1,0699 1,0675 +0,1% EUR/JPY 149,79 -0,1% 149,93 148,73 +6,7% EUR/GBP 0,8601 +0,0% 0,8601 0,8607 -2,8% GBP/USD 1,2458 +0,1% 1,2440 1,2401 +3,0% USD/JPY 139,80 -0,2% 140,13 139,31 +6,6% USD/KRW 1.304,36 -0,3% 1.308,64 1.304,29 +3,4% USD/CNY 7,1349 +0,1% 7,1293 7,1300 +3,4% USD/CNH 7,1461 -0,0% 7,1470 7,1403 +3,2% USD/HKD 7,8355 -0,1% 7,8408 7,8397 +0,3% AUD/USD 0,6668 +0,2% 0,6654 0,6665 -2,2% NZD/USD 0,6053 +0,3% 0,6038 0,6062 -4,7% Bitcoin BTC/USD 26.418,86 +0,9% 26.179,74 26.822,12 +59,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig Bewegung gab es weiter am Devisenmarkt. Der Dollar-Index legte minimal zu, der Euro notierte weiter um die Marke von 1,07 Dollar. "Die Widerstandsfähigkeit des Dollar deutet auf eine Zurückhaltung hin, Dollar-Shorts vor den US-Verbraucherpreisen am 13. Juni aufzubauen, welche immer noch das Potenzial haben, das Gleichgewicht in Richtung einer Zinserhöhung am folgenden Tag zu kippen", hieß es von der ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,43 72,53 -0,1% -0,10 -9,3% Brent/ICE 76,84 76,95 -0,1% -0,11 -8,2%

Nach Verlusten im Verlauf zeigten sich die Ölpreise mit Aufschlägen. Für Belastung hatten die schwachen Konjunkturdaten aus China gesorgt, welche die Bedenken um die chinesische Öl-Nachfrage verstärkten. Dagegen habe noch immer die saudische Entscheidung zur Kürzung der Produktion gestützt, hieß es. Die offiziellen US-Lagerdaten für Rohöl haben einen leichten Abbau der Bestände ausgewiesen, während Prognosen mit einem Aufbau gerechnet hatten. Allerdings haben die Benzin-Lagerbestände deutlicher zugelegt, was einen Indikator für die anstehende Reisesaison liefern könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,11 1.940,56 +0,3% +6,55 +6,8% Silber (Spot) 23,64 23,48 +0,7% +0,16 -1,4% Platin (Spot) 1.027,85 1.022,50 +0,5% +5,35 -3,8% Kupfer-Future 3,75 3,76 -0,2% -0,01 -1,7%

Der Goldpreis geriet mit den veränderten US-Zinsspekulationen unter Druck.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

In der Geheimdokumentenaffäre um Donald Trump mehren sich die Anzeichen für eine mögliche baldige Anklage gegen den früheren US-Präsidenten. Mehrere US-Medien berichteten am Mittwochabend (Ortszeit) übereinstimmend, dass Staatsanwälte aus dem Team von Sonderermittler Jack Smith Trumps Anwälte darüber informiert hätten, dass er persönlich Ziel ihrer Ermittlungen ist. Das ist den Berichten zufolge eine Vorstufe für eine mögliche Anklage gegen den 76-jährigen Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

