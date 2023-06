Shanghai (ots/PRNewswire) -Zu Ehren des World Oceans Day setzt die Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) den Aufbau umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer Häfen mit technologischen Innovationen und Durchbrüchen in der Produktentwicklung ins Rampenlicht - seine jüngste Markteinführung eines rein elektrischen Gabelstaplers mit einem hybriden Antriebssystem aus Wasserstoff-Brennstoffzelle und Lithiumbatterie hat die "Null-Kohlenstoff"-Lücke im Produktsektor weltweit geschlossen.Der World Oceans Day, der alljährlich am 8. Juni stattfindet, unterstreicht die wichtige Rolle der Ozeane als Lunge des Planeten, als Quelle von Nahrung und Medizin und als wichtiger Teil der Biosphäre. Der World Oceans Day 2023 steht unter dem Motto "Planet Ozean: Die Gezeiten ändern sich" und zeigt auf, wie wir gemeinsam für die Gesundheit und das Wohlergehen der Ozeane sorgen können.Der Einsatz von Wasserstoff ist ein wichtiger Schritt zur Umgestaltung der Energiestruktur von Häfen, und der Bau von Wasserstofftankstellen ist eine notwendige Infrastruktur. Da China die Entwicklung und Anwendung neuer Energiesysteme wie LNG, Wasserstoff, Wind- und Solarenergie zur Optimierung von Hafenanlagen beschleunigt, übernimmt ZPMC die Führung bei der proaktiven Erforschung grüner und nachhaltiger Technologien und der Aktualisierung des Produktportfolios, um Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren und das Meer zu schützen.Der wasserstoffbetriebene Gabelstapler erzeugt während des gesamten Kreislaufs nur Wasser und Wärme, sodass im wahrsten Sinne des Wortes null Kohlenstoffemissionen entstehen. Die Wasserstoff-Brennstoffzelle ist außerdem sehr leise und erzeugt während des Betriebs Geräusche in einer Lautstärke von nur 55 dB.Der Portalhubwagen ist im Vergleich zu anderen Geräten im Hafen flexibler und mobiler, es dauert nur 10 bis 15 Minuten, um 40 Kilogramm Wasserstoff zu tanken, was für 9 bis 10 Stunden Fahrzeit reicht. Die Batterie ist auf der offenen Plattform des Fahrzeugs installiert, die mit einem Druckmessgerät ausgestattet ist. Dieses erkennt ein Wasserstoffleck rechtzeitig, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.Im Mai hat ZPMC auch seinen selbst entwickelten, umweltfreundlichen Schrauben-Schiffsentlader mit einer Nennkapazität von 1.500 Tonnen pro Stunde und einer maximalen Produktionskapazität von 1.800 Tonnen pro Stunde erfolgreich getestet. Das Modell verwendet die neue Kombination aus horizontalem Schraubenförderer und Bandtransport, die nicht nur den Montageaufwand verringert, sondern auch den Betrieb und die Umwelteffizienz verbessert."ZPMC hat sich verpflichtet, mit praktischen Maßnahmen zur Verwirklichung von Chinas "Dual Carbon"-Zielen beizutragen und die Entwicklung umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer Häfen mit Ausrüstungsprodukten und Lösungen zu beschleunigen, die Emissionen reduzieren und gleichzeitig eine hohe Leistung und Sicherheit garantieren", sagte Zhicheng Shao, Leiter der Straddle Carrier Group von ZPMC.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096270/EN_ZPMC_advances_green_and_environment_friendly_technologica.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/world-oceans-day-2023-zpmc-treibt-grune-und-umweltfreundliche-technologische-innovationen-zur-erreichung-der-netto-null-ziele-und-zur-forderung-des-menschlichen-wohlergehens-voran-301845817.htmlPressekontakt:Xulei Tao,+86-18017766623,taoxulei@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/5528518