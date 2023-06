Wienerberger mit soliden Ergebnissen

Wienerberger (AT0000831706) meldete bereits am 11.5.23 ein solides erstes Quartal. Das unsichere Makro-Umfeld mit geopolitischen Krisen, anhaltender Inflation und hohen Zinsen hat weltweit die Märkte für Neubau, Renovierung und Infrastruktur gedrückt, besonders stark fielen die Rückgänge in Osteuropa aus. Wienerberger konnte sich den teils drastischen Einbrüchen entziehen und verzeichnete ein moderates Umsatzminus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Trotz Kosteninflation konnte die Profitabilität gehalten werden (EBITDA 206,3 Mio. Euro) und das Management hält am Jahresziel von 800 Mio. Euro EBITDA fest. Künftig stellt der energieintensive Baustoffkonzern sein produktzentriertes Reporting auf eine regionale Struktur (Westeuropa, Osteuropa und Nordamerika) um. Zertifikate ermöglichen den defensiven Einstieg in den Weltmarktführer bei Ziegeln.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)

Schließt die Aktie am 15.9.23 über dem Cap von 26,50 Euro, dann bringt Discount-Zertifikat der RCB mit der ISIN AT0000A2ZWB5 beim Kaufpreis von 25,37 Euro einen Gewinn von 1,13 Euro oder 15,3 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 19,5 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB (DE000HC39H23) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 28 Euro, wenn die Aktie bis zum 15.12.23 niemals die Barriere bei 22 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 26,50 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 1,50 Euro oder 10,3 Prozent p.a. Bei Verletzung der Barriere erfolgt eine Aktienlieferung. Attraktives Pricing: 3 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!).

Einkommensstrategie mit 11,7 Prozent p.a. Rendite (September 2024)

Die Aktienanleihe der RCB mit der ISIN AT0000A33VM7 zahlt einen fixen Kupon in Höhe von 13,30732 Prozent p.a., durch den Einstieg über pari sinkt die effektive Rendite auf 11,7 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.9.24 unter dem Basispreis von 27 Euro, erhalten Anleger die Lieferung von 37 Aktien nach Bezugsverhältnis (=1.000 Euro/27 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die davon ausgehen, dass die Energiepreise auf Sicht der nächsten vier bis neun Monate konstant bleiben und Wienerberger sich im Markt behaupten kann, können mit den Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen und sogar moderate Kurseinbußen aussitzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wienerberger-Aktien oder von Anlageprodukten auf Wienerberger-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de