Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU-Parlamentspräsidentin dringt auf schnellstmögliche Entscheidung im Asylstreit

Vor den Beratungen der EU-Innenminister über Kernpunkte der gemeinsamen Asylpolitik hat die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine zügige Entscheidung gefordert. "Wir brauchen jetzt von allen EU-Ländern einen konstruktiven Ansatz und eine schnellstmögliche Entscheidung, idealerweise an diesem Donnerstag", sagte Metsola der "Welt" (Donnerstagsausgabe). Dann könne das EU-Parlament das neue Migrations- und Asylpaket der EU noch vor dem Ende der Legislaturperiode im Juni 2024 verabschieden.

EU-Kommissar Breton erhöht in Huawei-Debatte Druck auf Mitgliedsstaaten

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat die Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, zu einer härteren Gangart gegen 5G-Zulieferer aus China wie Huawei aufgefordert. "Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Entstehung erheblicher Schwachstellen und Abhängigkeiten zu verhindern, die nur schwer wieder rückgängig zu machen wären", sagt Breton dem Handelsblatt. Die EU-Länder hätten sich auf Sicherheitsstandards für die Mobilnetze verständigt - die sogenannte 5G-Toolbox. Damit sind auch Restriktionen für Hochrisiko-Lieferanten bis hin zum Ausschluss möglich

Großbritannien will erstes Gipfeltreffen zu Künstlicher Intelligenz ausrichten

Großbritannien wird in diesem Jahr das erste internationale Gipfeltreffen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) ausrichten. Ziel sei ein globales Vorgehen, um die mit dieser Technologie verbundenen Risiken zu begrenzen, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch bei einem Besuch in Washington.

Hinweise für mögliche Anklage gegen Trump in Dokumentenaffäre mehren sich

In der Geheimdokumentenaffäre um Donald Trump mehren sich die Anzeichen für eine mögliche baldige Anklage gegen den früheren US-Präsidenten. Mehrere US-Medien berichteten am Mittwochabend (Ortszeit) übereinstimmend, dass Staatsanwälte aus dem Team von Sonderermittler Jack Smith Trumps Anwälte darüber informiert hätten, dass er persönlich Ziel ihrer Ermittlungen ist.

Japans Wirtschaft legt im 1Q stärker zu als ursprünglich gedacht

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als ursprünglich erwartet. Nach revidierten Regierungsangaben legte das BIP aufs Jahr hochgerechnet um 2,7 Prozent zu, nach Plus 1,6 Prozent in der vorläufigen Schätzung, die im Mai veröffentlicht wurde. Die revidierten Zahlen zeigen, dass die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 Prozent gestiegen sind, was über dem in den vorläufigen Daten geschätzten Anstieg von 0,9 Prozent liegt.

