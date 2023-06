LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach den jüngsten Vorbehalten gegenüber dem Autobauer seitens der Investoren sehe er angesichts des bevorstehenden Kapitalmarkttages am 21. Juni eher Aufwärtspotenzial als Risiken, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine überzeugende Strategieumsetzung könnte zu einer Neubewertung der Aktie des Autobauers führen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

