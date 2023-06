Interview: Holger Fries von Walter Fries Corporate Finance hat in den vergangenen Jahren größere Transaktionen in der Photovoltaik-Branche begleitet. Welche Auswirkungen solche Zusammenschlüsse entlang der Wertschöpfungskette haben, erklärt er im Gespräch. Zudem gibt er Einblicke, warum gerade die Photovoltaik aktuell im Fokus für M&A-Aktivitäten steht.pv magazine: Wie schätzen Sie die allgemeine Photovoltaik-Marktsituation in Deutschland aktuell ein? Holger Fries (Foto): Spätestens seit der fossilen Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde, hat sich aus meiner Sicht der Markt ...

