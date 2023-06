DJ Netzagentur-Chef fordert vom Handwerk umfassende Heizungs-Beratung

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat das Handwerk aufgerufen, beim Heizungstausch Verbraucherinnen und Verbraucher "ehrlich und umfassend" zu beraten: "Es ist immer einfach, das einzubauen, was man seit zehn Jahren einbaut. Aber jetzt brauchen Verbraucher verlässlichen und zukunftsorientierten Rat", sagte Müller der Funke-Mediengruppe. Eine neue Gasheizung könne heute kostengünstiger wirken, werde in ein paar Jahren durch den CO2-Preis aber sehr teuer.

Beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz setzt Müller auf eine schnelle Entscheidung: "Der aktuelle Gesetzesentwurf ist technologieoffener, als es in der aktuellen Debatte den Anschein erweckt. Ich habe volles Vertrauen, dass die Koalition jetzt schnell eine gute Entscheidung treffen wird." Die Frage, ob statt auf ein Heizungsverbot auf einen deutlich höheren CO2-Preis gesetzt werden solle, sei eine politische Entscheidung, so der Netzagenturchef. "Aus verhaltensökonomischer Sicht wissen wir aber, dass Menschen mit Entscheidungen, deren finanzielle Tragweite erst mehrere Jahre in der Zukunft liegt, schlechter umgehen können."

Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Wasserstoff für den privaten Heizverbrauch zeigte sich Müller skeptisch. "Als Privatperson wäre ich vorsichtig", sagte Müller. Viele Verbraucherschützer würden davon abraten, auf Wasserstoff zu setzen, weil man noch nicht wisse, wo und zu welchem Preis Wasserstoff perspektivisch zu Verfügung stehen werde.

