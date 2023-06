Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR. Die Zinsen würden monatlich an Anleger ausbezahlt, erstmalig am 31. Juli. Die Anleihe habe eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 EUR richte sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (DE000 A3LJCB ...

