Liebe Leserinnen und Leser, am Donnerstag wird zwar nicht in allen Bundesländern gearbeitet, der Handel an den Aktienmärkten aber läuft weiterhin. Die Aktie von Tesla hat minimal mit einem Abschlag von -0,5 % zurückgesetzt. Dennoch läuft es an sich ausgezeichnet für den Titel. In den vergangenen Tagen knackte Tesla eine besondere Marke und macht sich damit auf den Weg, einen neuen Gewinnrausch einzuläuten. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...