Im Mai lag der Anteil der Photovoltaik an der öffentlichen Nettostromerzeugung leicht vor der Windkraft an Land und auf See. Der durchschnittliche Spotmarktpreis und die Marktwerte für Solarstrom aus Photovoltaik-Anlagen sowie Windstrom sanken wieder in einen einstelligen Bereich. Zudem gab es mehrere Phasen mit negativen Strompreisen.Nach einem eher düsteren ersten Quartal ließ sich die Sonne im Mai wieder verstärkt blicken. Dazu kamen auch Tage mit kräftigem Wind dazu. Nach den Daten von Energy-Charts vom Fraunhofer ISE erreichten die Erneuerbaren im Mai dadurch einen Anteil von 69 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...