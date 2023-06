DJ POLITIK-BLOG/Lindner fordert "Zeitenwende" in EU-Migrationspolitik

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Lindner fordert "Zeitenwende" in EU-Migrationspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Hintergrund der Beratungen der Innenminister der Europäischen Union (EU) über eine EU-Asylrechtsreform konsequente Maßnahmen zur Verhinderung irregulärer Zuwanderung verlangt. "Wir müssen eine Zeitenwende in der europäischen Migrationspolitik einleiten", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Mehr Kontrolle, mehr Konsequenz und Fortschritte bei der Unterbindung irregulärer Zuwanderung - auch an den Außengrenzen", forderte der FDP-Vorsitzende. Eine Reform der EU-Asylsystems sei daher "mehr als überfällig".

Faeser: Ohne EU-Asylrecht ist Schengen nicht mehr möglich

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die geplante EU-Asylrechtsreform anders als die Grünen als "guten Kompromiss" bezeichnet und mit Blick auf das Treffen der EU-Innenminister dazu gewarnt, mit einem Scheitern eines gemeinsamen EU-Asylsystems sei ein Europa nach Schengen mit offenen Grenzen wohl nicht mehr möglich. "Es geht doch darum, dass wir Menschenrechtsstandards an den Außengrenzen einhalten. Wir haben jetzt keinen guten Zustand", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. "Und ich befürchte, wenn wir kein gemeinsames Asylsystem bekommen, dann fallen wir in die Nationalstaatlichkeit zurück. Wahrscheinlich ist dann Schengen, so wie wir es kennen, mit offenen Grenzen, nicht mehr möglich", sagte Faeser. Für Deutschland sei ein europäisches Asylsystem wichtig. Die Migrationslage sei für einen Nationalstaat alleine nicht zu bewältigen.

Justizministerin droht mit Gesetz gegen Geldautomaten-Sprengungen

Im Kampf gegen Geldautomaten-Sprengungen erwägt Niedersachsen, Banken und Sparkassen gesetzlich zu Vorkehrungen zu verpflichten. "Sollte sich in den nächsten Monaten nichts ändern, werden wir tatsächlich den Weg einer Bundesratsinitiative gehen", sagte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Eine gesetzliche Vorgabe scheinen sich auch einige Banken zu wünschen. Dann hätten sie Klarheit darüber, was sie genau umsetzen müssten", fügte sie hinzu. Zunächst wolle das Land aber noch abwarten. Wahlmann betonte, es gebe zwar Banken und Sparkassenverbände, die stark nachbesserten. "Es gibt aber auch die, die so gut wie gar nichts machen." Sie würde sich auch für Deutschland ein einheitliches System wie in den Niederlanden wünschen, wo es flächendeckend Farb- und Verklebesysteme gebe, die das Geld bei einer Sprengung nutzlos machten.

Grüne dringen auf schnelle Einigung im EU-Asylstreit

Vor den Beratungen der EU-Innenminister über eine Reform des europäischen Asylsystems dringen die Grünen im EU-Parlament auf eine schnelle Verständigung der Minister ohne Abstriche beim Recht auf Asyl. "Wir Grüne wünschen uns, dass es eine Einigung zwischen den Mitgliedsstaaten gibt, sodass dann das Europäische Parlament und der Rat das endgültige Paket verhandeln können", sagte der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, der Funke-Mediengruppe. Das EU-Parlament habe seine Hausaufgaben bereits gemacht. "Aber einen Kompromiss kann es nicht um jeden Preis geben", warnte Andresen. Die zur Abstimmung vorliegenden Kompromisse würden einer modernen Migrationspolitik nicht gerecht. "Für uns Grüne ist klar, es darf keine Reform der Asylpolitik gegen die Interessen der EU-Staaten mit Außengrenzen geben. Auch das universelle Recht auf Asyl darf nicht angetastet werden", erklärte er.

Verbände warnen vor EU-Binnengrenzkontrollen

Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, hat in der Debatte um eine europäische Asylreform vor einer möglichen Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen in der Europäischen Union (EU) gewarnt. "Die Rückkehr zu nationalen Grenzen wäre für den Groß- und Außenhandel ein absolutes Desaster und muss auf jeden Fall verhindert werden", sagte Jandura dem Handelsblatt. Mit Blick auf wirtschaftliche Schäden wies Jandura auf den kritischen Zustand der britischen Wirtschaft unmittelbar nach dem Brexit hin. Auch das "Chaos" nach den temporären Grenzschließungen während der Corona-Pandemie zeige nur einen Bruchteil der realen Folgen, die Deutschland drohten. Auch der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) warnte vor Grenzkontrollen. "Der wirtschaftliche Schaden dürfte bei deutschen Binnengrenzkontrollen durch die mittelbar entstehende Behinderung des freien Warenverkehrs beträchtlich sein", sagte Vize- Hauptgeschäftsführerin Jutta Knell.

