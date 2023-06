DJ SENTIMENT/Die Bullen sind zurück - dies- und jenseits des Atlantiks

Von Herbert Rude

"Die Bullen sind zurück an Bord", so Joachim Goldberg zu den Ergebnissen der neuen Sentiment-Umfrage, die er im Auftrag der Deutschen Börse wöchentlich unter den DAX-Anlegern durchführt.

Die Zunahme des Optimismus gilt besonders für die institutionellen Anleger, bei denen das Lager der Bullen verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche nun um 20 Prozentpunkte wuchs auf 32 Prozent. Dabei haben die Bären die Nase allerdings immer noch vorn, nach einem Minus von 9 Punkten ist ihr Lager 39 Prozent groß. Der neutrale Anteil schrumpfte um 11 Punkte auf 29 Prozent.

Bei den Privatanlegern schrumpfte das Bärenlager um 5 Punkte auf 42 Prozent. Das Bullenlager wuchs um 3 Punkte auf 32 Prozent, der neutrale Anteil um 2 Punkte auf 26 Prozent.

"Übrig geblieben ist nur noch ein leichter Pessimismus, der in der relativen Betrachtung auf Sicht von drei und sechs Monaten komplett verschwindet, so dass die Marktstimmung eigentlich als neutral einzustufen ist", so Analyst Goldberg.

Gleichzeitig ergebe sich ein relativ stabiles Bild für den DAX, dessen Obergrenze allerdings zurzeit in der Nähe des bisherigen Allzeithochs von 16.331 wahrscheinlich nicht mit heimischer Nachfrage allein geknackt werden dürfte. "Genauso wie dort bedarf es auch an der Unterseite bei 15.550 bis 15.600 langfristiger Kapitalzu- bzw. abflüsse, um den DAX aus dem Gleichgewicht zu bringen", so der Analyst für Behavioral Finance.

AAII - Bullen in der Mehrheit

Auch bei den US-Privatanlegen hat sich das Sentiment gedreht, und zwar so stark, dass die Bullen nun das größte Lager stellen. Ihr Anteil wuchs laut der neuen wöchentlichen AAII-Umfrage um 15,4 Prozentpunkte auf 44,5 Prozent. Das ging weitgehend zu Lasten der Bären, deren Anteil um 12,5 Punkte auf 24,3 Prozent schrumpfte. Der neutrale Anteil ging um 2,9 Punkte zurück auf 31,2 Prozent.

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2023 05:25 ET (09:25 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.