Lennestadt (ots) -Anmoderationsvorschlag: Der Fachkräftemangel ist schon lange zu einem regelrechten Arbeitskräftemangel geworden. In so gut wie allen Branchen fehlt es - zum Beispiel im Handwerk, wo laut Zentralverband rund 250.000 Stellen unbesetzt sind. Gute Chancen also für alle, die einen Job suchen oder eine Arbeit haben, sich aber beruflich verändern möchten. Aber was kann man machen? Vielleicht wären ja Jobs etwas, von denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt? Bohrgeräteführer:in zum Beispiel. Klingt erstmal sehr technisch und kompliziert. Warum das aber ein ganz besonderer Beruf mit Zukunft ist, auch für Quereinsteiger, weiß Mario Hattwig.Sprecher: Bohrgeräteführer:innen verlegen Rohre und Leitungen unter der Erde, ohne die Straße aufzureißen. Viel sieht man im Alltag von den Arbeiten nicht, aber sie sind wichtig für den Glasfaserausbau, Gas- und Wasserleitungen oder große Stromtrassen. Ein normaler Arbeitstag beginnt damit, dass man sich den Bohrplan anschaut, eine Bodenerkundung macht und dann losbohrt, so Yvonne Hennecke von TRACTO dem führenden Hersteller von Bohrgeräten.O-Ton 1 (Yvonne Hennecke, 21 Sek.): "Durch einen Sandboden geht eine Bohrung total schnell, aber wir bohren auch durch Fels in den Alpen und da dauert das richtig lange. Und wenn man dann irgendwann an seinem Zielpunkt angekommen ist, dann geht das gleich im Rückwärtsgang. Dann weitet man die Bohrung auf und zieht dann im Rückwärtsgang das Rohr ein. Und wenn man damit fertig ist, beseitigt man alle Spuren und dann ist man fertig."Sprecher: So ein Job ist etwas für Quereinsteiger:innen, die schon Baustellenerfahrung haben. Prinzipiell kann aber auch jeder und vor allem jede Bohrgeräteführer:in werden, wenn man ein bisschen technisches Interesse hat.O-Ton 2 (Yvonne Hennecke, 11 Sek.): "Ich wäre dafür, es steigen mehr Frauen in den Job ein, weil man braucht viel Fingerspitzengefühl und viel Vorstellungsvermögen und da sind wir Frauen ja ganz gut drin. Deswegen würde ich mich freuen, in Zukunft auch mehr Frauen auf dem Bau zu sehen."Sprecher: Will man als Quereinsteiger:in in den Job, sollte man sich erstmal informieren, ob das überhaupt etwas für einen ist und die Arbeit Spaß machen könnte.O-Ton 3 (Yvonne Hennecke, 19 Sek.): "Und dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten: Also wir hier im Haus bei Tracto, wir haben die sogenannte Tracto-Academy und bieten die unterschiedlichsten Ausbildungsmöglichkeiten an. Dann gibt's aber zum Beispiel noch das Bau-ABC in Rostrup und die sind spezialisiert auf die Ausbildungen in den Bauberufen. Und da kann man dann eine Weiterbildung zum Bohrgeräteführer machen."Sprecher: Übrigens einem Job mit Zukunft, denn der Bedarf an Infrastrukturleitungen steigt. Und auch, wenn irgendwann das autonome Bohren kommt, braucht es immer Menschen, die die Bohrung überwachen.Abmoderationsvorschlag: Wenn man sich beruflich neu orientieren will, denken wohl die wenigsten an einen Job wie Bohrgeräteführer:in. Der ist aber ziemlich spannend, abwechslungsreich, hat Zukunft und ist auch etwas für Quereinsteiger:innen. Mehr Infos gibt's unter Academy.tracto.com.