DJ PTA-News: 4basebio PLC: Vereinbarung - Lieferung von klinischem Material zur Entwicklung einer Krebstherapie unter Verwendung von 4basebio DNA

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Cambridge (pta/08.06.2023/12:00) - 4basebio PLC (AIM: 4BB), ein innovationsgetriebenes Biotechnologieunternehmen, das die Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicines, ATMPs) durch seine hochleistungsfähigen synthetischen DNA-Produkte und seine nicht-virale, auf Zellen abzielende Nukleinsäure-Transportplattform ermöglicht und beschleunigt, gibt heute eine Produktliefervereinbarung mit Neomatrix bekannt, einem in Italien ansässigen Biotech-Unternehmen, das sich auf personalisierte Krebsimmuntherapien konzentriert.

Im Rahmen der Vereinbarung wird 4basebio klinisches und präklinisches DNA-Material für das Neoantigen-Krebsimpfstoffprogramm von Neomatrix liefern. Es wird erwartet, dass das Programm Anfang 2024 mit der Patientenrekrutierung beginnt. Neomatrix wird Zugang zu 4basebio's proprietären DNA-Produkten erhalten, darunter hpDNAT und oeDNAT. 4basebio wird die personalisierten DNA-Produkte in klinischer Qualität herstellen und bereitstellen, die die Schlüsselkomponente der immuntherapeutischen Krebsbehandlung von Neomatrix darstellen.

Die auf einem Impfstoff basierende Krebsbehandlung von Neomatrix nutzt das Immunsystem des Patienten, um neu gebildete Antigene (Neoantigene) zu erkennen, die von den Tumorzellen gebildet werden und sich auf diesen befinden. Personalisierte Krebsimpfstoffe erfordern eine Tumorbiopsie, die sequenziert wird, um die durch krebsspezifische DNA-Mutationen entstandenen Neoantigene zu identifizieren. Anschließend wird eine patientenspezifische DNA-Sequenz, die für solche Neoantigene kodiert, entworfen, hergestellt und verabreicht. Die Zeit zwischen der ersten Biopsie und der Verabreichung des Impfstoffs ("needle to needle") ist entscheidend. Die enzymatisch hergestellte synthetische DNA von 4basebio ist mit ihren kurzen Herstellungszeiten einzigartig positioniert, um hochwirksame DNA-Produkte zeitnah zu liefern.

Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von 4basebio, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Neomatrix für die Bereitstellung von Neoantigen-Krebsimpfstoffen. Die DNA-Produkte von 4basebio bieten erhebliche Vorteile, sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Herstellungszeit, die für einen personalisierten Impfstoffs benötigt wird, was besonders wichtig ist, wenn die Zeit von Nadel zu Nadel für das klinische Ergebnis entscheidend ist."

Luigi Aurisicchio, CEO von Neomatrix, sagte: "Wir freuen uns, dass wir 4basebio als Partner für die Produktion unserer personalisierten Neoantigen-Impfstoffe gewinnen konnten. Die Leistung und Qualität der DNA-Produkte von 4basebio sowie die Geschwindigkeit der Herstellung haben unsere Entscheidung für eine Partnerschaft mit 4basebio begründet."

