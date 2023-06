Global zugängliche Spothandelsplattform komplettiert CIXs Kernangebot an Handelsplätzen und Dienstleistungen

Robustes tägliches Liquiditätsfenster am Schnittpunkt der Handelszeiten im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa

Erste Transaktionen von CIX Nature X legen Benchmark-Preis für prompte Vintages 2019-2022 fest

Im Finanzzentrum von Singapur mit seinen etablierten Rohstoffhandels- und Finanzkreisen verankert

Climate Impact X (CIX), ein globaler Marktplatz, Auktionshaus und Börse für vertrauenswürdige Emissionsgutschriften, hat seine Spothandelsplattform CIX Exchange erfolgreich gestartet und vervollständigt damit die Kernlösungssuite des Unternehmens mit drei aktiven Handelsplätzen. Gestützt auf die Nasdaq-Trading-Technologie bietet CIX Exchange Profis auf dem Kohlenstoffmarkt eine maßgeschneiderte Erfahrung, die auf internationalen Best Practices für Stabilität, Leistung und Governance der Plattform beruht. Die Nutzer können effizient marktgerechte Preise herausfinden, verschiedene Projekte vergleichen und Standardverträge handeln.

Mit der Einführung des ersten börsentäglichen Liquiditätsfensters mit festen Geboten und Angeboten auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt ist CIX den Forderungen der Branche nach mehr Transparenz und Preissicherheit nachgekommen. Diese speziell für die Preisfindung konzipierte 30-minütige Sitzung fasst die ganztägige Liquidität aus Asien, Europa und dem Nahen Osten zusammen, um die Benchmark-Preise zu präzisieren und die Ordertiefe für naturbasierte Spot-Gutschriften zu verbessern.

Bei Handelsschluss am 7. Juni 2023 hatten sich die Gebote und Offerten auf wenige Cent angenähert. Sieben Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 12.000 Tonnen Emissionsgutschriften wurden im Rahmen des ersten standardisierten CIX-Kontrakts gehandelt und abgerechnet. Die Bezeichnung des im März bekanntgegebenen Kontrakts lautet CIX Nature X.

Gebote, Angebote und Transaktionen kamen von einer Vielzahl aktiver Marktteilnehmer, angefangen bei führenden Projektentwicklern und -anbietern über große Finanzinstitute und Handelshäuser bis hin zu Endverbrauchern aus der Wirtschaft, was die Unterstützung der Preisfindung und der Marktskalierung deutlich macht. Die ersten Geschäfte wurde von Chevron (International) Trading Pte Ltd, CICC Commodity Trading Limited, Engie Energy Marketing Singapore und Standard Chartered getätigt. Zu den anderen beteiligten Unterstützern gehören Carbon Growth Partners, DBS Bank, Hana Securities, RWE Supply Trading, South Pole, Viridios Capital und Vitol Asia.

Chris Leeds, Head of Carbon Markets Development, Standard Chartered kommentierte: "Nature X steht für das Maß an Transparenz, Preissicherheit und Marktrepräsentanz, das notwendig ist, um eine beträchtliche Größe zu erreichen und das Vertrauen in die Kohlenstoffmärkte zu stärken. Standard Chartered freut sich, durch seine Teilnahme an dem ersten Handel von Nature X die Entwicklung eines liquiden Marktes für Emissionsgutschriften voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass sich Nature X zu einem wichtigen Benchmark entwickeln wird, mit dem Projektentwickler ihre Preisrisiken effektiver kontrollieren können. Auf diese Weise könnten mehr Mittel in hochwertige Projekte fließen, die dazu beitragen, die globalen Emissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu senken."

John Kuehn, Supply Trading President, Chevron, kommentierte: "Bei Chevron sind wir der Überzeugung, dass die Zukunft der Energie emissionsärmer ist. Wir setzen uns dafür ein, zuverlässigere, erschwinglichere und sauberere Energie zu liefern, um den wachsenden Bedarf der Welt zu decken. Chevron verfolgt eine ganzheitliche Strategie zur Kohlenstoffreduzierung. Die Teilnahme an der neuen Spotbörse von CIX hilft uns, dieses Ziel mit einem Portfolio glaubwürdiger, überprüfbarer und nachhaltiger Krediteinheiten zu erreichen."

Zum ersten Mal hat CIX seine im Mai vorgestellte Preisübersicht veröffentlicht und eine erste Bewertung von 5,36 US-Dollar pro Tonne für führende naturbasierte Vermeidungsgutschriften mit Vintages von 2019 bis 2022 veröffentlicht.

William Chin, Head of Commodities, SGX Group, kommentierte: "Der erfolgreiche Start der Spot-Handelsplattform der CIX ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Liquidität und Preistransparenz auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten. Im Einklang mit der Zielsetzung der SGX-Gruppe, globale Investoren und Unternehmen bei der Umstellung auf Netto-Null zu unterstützen, werden wir mit CIX bei der Entwicklung von wichtigen Risikomanagement-Tools zusammenarbeiten, die für die Erreichung unserer gemeinsamen globalen Klimaziele von zentraler Bedeutung sind."

Ariel Perez, Managing Partner bei Vertree, ein Teil von Hartree Partners, kommentierte: "Vertree freut sich, einen Beitrag zur Innovation und zur besseren Preisfindung auf dem Kohlenstoffmarkt zu leisten. Wir brauchen fortlaufende Entwicklungen wie Nature X, damit der Kohlenstoffmarkt sein Versprechen einlöst und das notwendige Ausmaß erreicht, um die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen."

AUF DAUER AUSGELEGT

CIX Exchange ist auf Erweiterbarkeit und Modularität zugeschnitten, um eine effektive und dynamische Skalierung entsprechend den Marktanforderungen für neue Kreditarten, Projekte und standardisierte Kontrakte zu ermöglichen. Damit werden erweiterte Handels- und Preisgestaltungsfunktionen bereitgestellt, mit denen weitere Netz-, Technologie- und Datenpartnerschaften zur Ausweitung der Kohlenstoffmärkte unterstützt werden können.

Roland Chai, Executive Vice President und Head of Marketplace Technology, Nasdaq, kommentierte: "Der Start der CIX Exchange ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung und Institutionalisierung des freiwilligen Kohlenstoffmarktes. Durch die Nutzung der cloudbasierten Nasdaq-Trading-Technologie ist CIX in der Lage, Aufträge über mehrere Parameter hinweg abzugleichen und dem Markt klare Preissignale zu geben. Auch können Käufer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Gutschriften erwerben. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Marktbetreiber und Technologiepartner für Marktinfrastrukturen auf der ganzen Welt ist Nasdaq bestens positioniert, um die Entwicklung des CIX-Kohlenstoffmarktes zu unterstützen."

Mikkel Larsen, CEO von CIX, ergänzte: "Für CIX ist dies ist ein spannendes Kapitel in seiner Geschichte. Der Start unserer Spotbörse komplettiert den Aufbau unserer wichtigsten Handelsplätze, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Endnutzern, Anlegern und Intermediären zugeschnitten sind. CIX ist einzigartig positioniert, um alle wichtigen Bedürfnisse der Nutzer im Ökosystem der Kohlenstoffmärkte zu befriedigen. Unser erweitertes Lösungsangebot und unser unübertroffenes Nutzererlebnis sind Ausdruck unserer Zielsetzung und der Vision unserer Aktionäre: die Stärke der Kohlenstoffmärkte mit Vertrauen und Transparenz zu nutzen, um Finanzmittel in der erforderlichen Geschwindigkeit und Größenordnung freizusetzen, um die globalen Klimaziele zu erreichen, die Natur zu schützen und lokale Gemeinschaften zu erhalten."

CIX hat als Ergänzung zu den Bildschirmhandelsaktivitäten an der CIX Exchange auch einen neuen Clearing- und Abwicklungsdienst für privat ausgehandelte Transaktionen, CIX Clear, eingeführt. Mit diesem Service werden die Zugänglichkeit und die Skalierbarkeit der Kohlenstoffmärkte verbessert, da die Schwierigkeiten beim Einstieg und das Kontrahentenrisiko beim Aufbau bilateraler Handelsbeziehungen verringert werden.

EIN PLÄDOYER FÜR DEN ERHALT DER NATUR

Derzeit sind an der CIX Exchange 34 von Verra geprüfte und kuratierte naturbasierte Einzelprojekte aus der ganzen Welt notiert. Diese Projekte unterstützen die Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung (REDD+), verbesserte Waldbewirtschaftung (IFM) und Aufforstung, Wiederaufforstung und Wiederbegrünung (ARR). Darunter sind die 11 Projekte, die für die Aufnahme in Nature X in Frage kommen.

Der Handel mit individuell gelisteten Projekten neben standardisierten Kontrakten unterstützt die Entwicklung des Emissionshandels und bietet einen alternativen Weg für die transparente Ermittlung von Preisunterschieden zwischen Untertypen von Emissionsgutschriften und spezifischen Projektmarken.

Nach den jüngsten Berichten des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change) und des Bündnisses für natürliche Klimalösungen (NCS, Natural Climate Solutions Alliance) gibt es keinen plausiblen Weg zur Erreichung von 1,5°C, außer es werden sofortige Maßnahmen zur Unterbindung der Entwaldung ergriffen. Investitionen in NCS-Gutschriften können zur Schließung großer Finanzierungslücken beitragen.

Gerald Prolman, CEO von Everland, kommentierte: "Hierbei handelt es sich um eine wirklich wichtige Entwicklung für den freiwilligen Kohlenstoffmarkt, da sie die Liquidität und Preistransparenz bei REDD+-Projekten mit hoher Integrität fördert. Dies ist ein entscheidender Schritt, mit dem das Vertrauen der Käufer gestärkt und den Gemeinden, die an vorderster Front von der Klimakrise betroffen sind, nachhaltige Einnahmequellen geboten werden. Solche Gemeinden brauchen langfristig verlässliche alternative Einkommensquellen, um den richtigen Anreiz für die Erhaltung und den Schutz unserer Wälder zu schaffen. Nur so ist sichergestellt, dass ein toter Baum nicht mehr wert ist als ein lebendiger."

Hinweis an die Redaktion:

Die Handelszeiten der CIX Exchange sind montags bis freitags von 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr SGT. Sie werden durch eine 30-minütige tägliche Preissitzung von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr SGT ergänzt.

Dem Start sind umfangreiche Gespräche mit rund 100 wichtigen Marktteilnehmern vorausgegangen, darunter erfahrene Projektentwickler, Endnutzer aus Industrie und Unternehmen, Handelsbanken, Handelshäuser, Emissions- und Rohstoffbroker, Ratingagenturen und Nichtregierungsorganisationen.

Über Climate Impact X

Climate Impact X (CIX) ist ein globaler Marktplatz, ein Auktionshaus und eine Börse für vertrauenswürdige Emissionsgutschriften mit Sitz in Singapur. CIX befindet sich im gemeinsamen Besitz von DBS Bank, Singapore Exchange (SGX Group), Standard Chartered und der Dekarbonisierungs-Investitionsplattform von Temasek, GenZero. CIX hat sich zur Aufgabe gemacht, die Nachfrage nach bestehenden, neuen und neu entstehenden Emissionsgutschriften durch eine Lösungssuite, die auf Vertrauen, Transparenz und Integrität beruht, auf den Markt zu bringen und zu vergrößern.

CIX Marketplace bietet einen nahtlosen Zugang zu kuratierten Projekten, um den Einstieg in die Kompensation von Kohlenstoffemissionen für Unternehmen zu erleichtern, sie bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen und die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen zu untermauern. CIX Auctions ist eine spezialisierte Plattform, um den Wert einzigartiger und wünschenswerter Projekte, neu ausgegebener Gutschriften oder maßgeschneiderter Projektportfolios zu ermitteln. CIX Exchange erlaubt den wechselseitigen Spothandel von standardisierten Kontrakten und individuell gelisteten Emissionszertifikatsprojekten, bündelt die Liquidität und bietet dem Markt Preistransparenz und Risikomanagementlösungen. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

