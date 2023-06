DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.35 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.277,00 +0,1% +9,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.346,00 +0,1% +28,8% Euro-Stoxx-50 4.302,79 +0,3% +13,4% Stoxx-50 3.977,22 -0,0% +8,9% DAX 16.009,76 +0,3% +15,0% FTSE 7.622,54 -0,0% +2,3% CAC 7.230,36 +0,4% +11,7% Nikkei-225 31.641,27 -0,9% +21,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,23 -0,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,14 72,53 +0,8% +0,61 -8,4% Brent/ICE 77,63 76,95 +0,9% +0,68 -7,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,88 26,33 +9,7% +2,55 -66,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,00 1.940,56 +0,3% +6,43 +6,8% Silber (Spot) 23,70 23,48 +0,9% +0,22 -1,1% Platin (Spot) 1.022,70 1.022,50 +0,0% +0,20 -4,2% Kupfer-Future 3,75 3,76 -0,1% -0,00 -1,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert werden die Aktienindizes an der Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet. Im Blick steht weiter die Sitzung der US-Notenbank kommende Woche. Am Vortag hatte eine Zinserhöhung der Bank of Canada die Anleger daran erinnert, dass die Fed möglicherweise ebenfalls überraschen könnte. Die am Markt erwartete Wahrscheinlichkeit einer Zinspause sank am Mittwoch von 77 auf zwischenzeitlich 64 Prozent, aktuell liegt sie bei knapp 70 Prozent. Die Unsicherheit wird auch dadurch forciert, dass am Dienstag Inflationsdaten anstehen, die die Entscheidung noch beeinflussen können. Neue Erkenntnisse zur Fed-Entscheidung kommen am Donnerstag lediglich von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die noch vor Handelsstart publiziert werden. Hier rechnen Ökonomen mit einer Zahl von 235.000.

Bei den Einzelwerten stürzen Gamestop um knapp 18 Prozent ab, nachdem der angeschlagene Videospiele-Händler neben der Vorlage von Geschäftszahlen die Entlassung seines CEO Matt Furlong bekanntgegeben hatte. Seine Aufgaben werden vorerst von Board-Mitglied Ryan Cohen übernommen, einem aktivistischen Investor und Mitbegründer des Tierbedarf-Onlinehändlers Chewy. Dagegen springen Semtech um 24,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend auf bereinigter Basis einen Gewinn für sein erstes Geschäftsquartal ausgewiesen. Mit Smartsheet geht es um 18,4 Prozent abwärts. Anleger stören sich an den "Billings" in einem ansonsten starken ersten Geschäftsquartal. Zudem enttäuscht die Unternehmensprognose des freien Cashflow.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Etwas Unterstützung kommt aus China. Dort haben die sechs größten staatlichen chinesischen Banken laut der "FT" auf Weisung der Regierung in Peking am Donnerstag ihre Einlagensätze gesenkt. "Nach oben hat es der deutsche Leitindex ohne neue und überzeugte Käufer allerdings schwer. Und diese dringend notwendigen Käufer werden ohne neue positive Nachrichten kaum in den Markt kommen", heißt es bei QC Partners. Auf der Verliererseite oben steht der Stoxx-Index der Technologie-Aktien mit einem Minus von 0,7 Prozent mit den gestiegenen Zinserwartungen. Im DAX fallen SAP um 0,5 Prozent. Auch ASML (-1%) fallen. Conti setzen sich an die Spitze der Gewinnerliste im DAX mit einem plus von 2,9 Prozent. "Dass sie anspringen, war nur eine Frage der Zeit", so ein Marktteilnehmer. Nachdem die Autotitel schon losgelaufen seien, sollten nun auch langsam die Zulieferer wiederentdeckt werden. BMW gewinnen 1,7 Prozent und VW 2,2 Prozent. Positiv für den Autosektor, der mit Aufschlägen von 1,8 Prozent die Gewinnerliste in Europa anführt, wird die Aussicht auf neue Stimulierungsmaßnahmen aus China gesehen. Airbus hat im Mai 63 Flugzeuge an 36 Kunden ausgeliefert, so viele wie noch in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Der Kurs kann hiervon indes nicht profitieren - die Aktie verliert 0,7 Prozent. Thyssenkrupp liegen mit Aufschlägen von 2,2 Prozent weiter gut im Markt. Wie am Vortag bekannt wurde, soll Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) für die indische Marine konventionelle U-Boote konstruieren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0729 +0,3% 1,0711 1,0707 +0,2% EUR/JPY 149,94 +0,0% 149,82 149,67 +6,8% EUR/CHF 0,9757 +0,2% 0,9742 0,9717 -1,4% EUR/GBP 0,8609 +0,1% 0,8607 0,8594 -2,7% USD/JPY 139,75 -0,3% 139,88 139,79 +6,6% GBP/USD 1,2463 +0,2% 1,2443 1,2459 +3,0% USD/CNH (Offshore) 7,1412 -0,1% 7,1470 7,1365 +3,1% Bitcoin BTC/USD 26.389,41 +0,8% 26.361,66 26.377,32 +59,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Gedämpft wurde die Stimmung vielerorts von Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte. Auf der anderen Seite hofften Anleger aber, dass die chinesische Notenbank (PBoC) die geldpolitischen Zügel lockern werde. Das hievte die chinesischen Börsen ins Plus und begrenzte an anderen Handelsplätzen die Kursverluste. In Schanghai stieg der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten um 0,5 Prozent, in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel gut behauptet. An der Börse in Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent. Dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen ist als zunächst angenommen, stützte nicht. Mit den schwachen Vorgaben der Nasdaq wurden vor allem Aktien aus dem Technologie- und Elektroniksektor verkauft. Aktien von Banken und Versicherungen hielten sich dagegen besser, nachdem die Renditen der US-Anleihen am Vortag infolge der Zinsspekulationen gestiegen waren. Im südkoreanischen Seoul trennten sich Anleger ebenfalls von Technologiewerten. Die schwergewichteten Aktien von Samsung Electronics fielen um 0,2 Prozent. LG Energy Solution verbilligten sich um 2,3 Prozent. Der Leitindex Kospi sank um 0,2 Prozent.

CREDIT

Der europäische Kreditmarkt zeigt sich auch am Donnerstag wenig verändert. Während Main und Crossover geringfügig anziehen, treten die Financials auf der Stelle. Thema am Markt ist weiterhin die Einschätzung der Geldpolitik nach der überraschenden Zinserhöhung der Bank of Canada vom Mittwochnachmittag. Sie hat nach 2 Sitzungen mit stabilen Zinsen den Leitzins wieder angehoben, auf 4,75 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die US-Notenbank entscheidet am kommenden Mittwoch über den weiteren geldpolitischen Kurs, die EZB am kommenden Donnerstag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

KOENIG & BAUER

und die Volkswagen-Tochter PowerCo haben einen Kooperationsvertrag zur Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Batteriezellfertigung geschlossen. Koenig & Bauer wird nach eigenen Angaben eine Anlage entwickeln, die der industriellen Pulverbeschichtung von Elektroden dient. Bei der Trockenbeschichtung, die ein Teilprozess der mehrstufigen Batteriezellherstellung ist, entfalle so das energieintensive Trocknen von feucht beschichteten Elektroden. Koenig & Bauer will den Entwicklungsaufwand zum überwiegenden Teil mit den vorhandenen eigenen Engineering-Ressourcen abdecken.

REWE-GRUPPE

hat erneut in den Schnelllieferdienst Flink investiert. "Wir sind der Leadinvestor für eine neue Finanzierungsrunde von Flink im Volumen von 150 Millionen Euro", sagte Rewe-Chef Lionel Souque im Interview mit dem Handelsblatt. Rewe habe damit seinen Anteil an dem mit mehr als einer Milliarde Euro bewerteten Start-up auf mehr als 10 Prozent ausgebaut. Souque ist überzeugt, dass Flink den Konkurrenten Getir, der gerade erst den Lieferdienst Gorillas übernommen hat, vom deutschen Markt verdrängen kann. "Es wird in jedem Land langfristig nur einen Anbieter geben", prognostiziert der Rewe-Chef. "Und deshalb investieren wir in Flink"

AUTOLIV

will weltweit bis zu 8.000 Arbeitsplätzen streichen. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, soll die geografischen Präsenz und die Organisationsstruktur verbessert werden. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen auch mehrere Standorte in Europa geschlossen werden. Der schwedische Hersteller von Airbags und Sicherheitsgurten gab weiter an, dass der Stellenabbau rund 11 Prozent seiner Belegschaft ausmachen wird, wobei rund 2.000 indirekte und rund 6.000 direkte Arbeitsplätze wegfallen sollen.

CMA

sieht in der geplanten Übernahme des Thales Signaltechnik-Geschäfts durch die japanische Hitachi Beeinträchtigungen bei Kosten und Qualität der Dienstleistungen für Fahrgäste in Großbritannien. Die Competition and Markets Authority (CMA) kam nach eigenen Angaben zu dem vorläufigen Schluss, dass die Übernahme "zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs bei der Bereitstellung digitaler Fern- und Nahverkehrssysteme führen könnte.

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

