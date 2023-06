Berlin (ots/PRNewswire) -Der Berlin Peace Day, der auf dem Washington Platz neben dem Berliner Hauptbahnhof stattfand, war ein durchschlagender Erfolg, da sich verschiedene Redner, Partner und Teilnehmer zusammenschlossen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations' Sustainable Development Goals, SDGs) zu fördern und eine Kultur des Friedens zu unterstützen. Die Veranstaltung wurde von World Peace Berlin organisiert und beinhaltete eine Botschaft von António Guterres, dem neunten Generalsekretär der Vereinten Nationen, sowie namhafte Persönlichkeiten wie Matthias Kohlbecker, Ameerh Naran, Veronica Kohlbecker und Herzogin Nivin El Gamal.Unter dem Motto "Building Bridges for a Peaceful Future" (Brücken bauen für eine friedliche Zukunft) wurde das Bewusstsein für die SDGs der Vereinten Nationen (UN SDGs) geschärft und zu Aktionen zu deren Erreichung angeregt. Die Ziele befassen sich mit globalen Herausforderungen wie der Überwindung der Armut, dem Klima, der Gleichstellung der Geschlechter und der Förderung integrativer Gesellschaften. Mit der Unterstützung von Natureland, Visit Copenhagen, Kohlbecker Architects, Vimana Private Jets, ALL THAT DATA und What A Wonderful World Magazine zeigte die Veranstaltung das Engagement der Organisatoren für eine nachhaltigere und gerechtere Welt.Der Tag begann mit einer Eröffnungsrede von Armin Mostoffi, in der er die Forderungen und die Petition der Menschen für den World Peace Day darlegte. Der Chor des BAHTALO_Haltmichfestes verzauberte das Publikum mit seinem melodiösen Auftritt. Holger Werner vom Haus der Demokratie (House of Democracy) hielt eine überzeugende Rede, in der er die Bedeutung demokratischer Werte für die Förderung des Friedens hervorhob.Veronica Kohlbecker, Mitbegründerin von What A Wonderful World, betonte die Bedeutung von Initiativen an der Basis für die Verwirklichung der SDGs. Sie forderte die Menschen auf, in ihren Communities aktiv zu werden und durch Dialog Brücken zu bauen. Die Anwesenheit von Herzogin Nivin El Gamal, Friedensbotschafterin der Global Peace Federation, verstärkte die Botschaft der Einheit noch weiter.Die DJs John August und Grace Thompson sorgten für eine elektrisierende Atmosphäre, wie man sie in Berlin kennt, und vereinten die Besucher durch die universelle Sprache der Musik.Der Erfolg des Berlin Peace Day unterstreicht die kollektive Entschlossenheit, sich für eine bessere Welt einzusetzen. World Peace Berlin und seine Partner haben einen Funken entzündet, der Menschen, Communities und Organisationen inspirieren wird, Schritte zur Erreichung der UN SDGs und zur Förderung des Friedens auf lokaler und globaler Ebene zu unternehmen.Für weitere Informationen über den Berlin Peace Day und den World Peace Berlin besuchen Sie bitte die offizielle Website unter https://www.worldpeace-berlin.com/en/.Informationen zu World Peace Berlin: World Peace Berlin ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Frieden, Verständigung und nachhaltige Entwicklung einsetzt. Durch verschiedene Initiativen, Veranstaltungen und Partnerschaften schärft World Peace Berlin das Bewusstsein für globale Themen und inspiriert Menschen, sich für den Wandel einzusetzen.Bildinformationen:Betreff: "Nivin El Gamal, Friedensbotschafterin"Fotografie: Was für eine wunderbare WeltFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2096064/Nivin_El_Gamal.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/berlin-peace-day-feiert-erfolgreiches-ergebnis-auf-dem-washingtoner-platz-am-hauptbahnhof-301846086.htmlPressekontakt:Richard Hayes,richard.hayes@allthatdata.co.uk,+44 7577577517Original-Content von: World Peace Day Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170461/5528842