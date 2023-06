DJ ÜBERBLICK am Mittag /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

IWH: Zahl der Firmenpleiten stabil

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Mai nicht weiter angestiegen. Laut IWH-Insolvenztrend liege die Zahl der Firmenpleiten im Mai bei 909. Das seien in etwa so viele Insolvenzen wie im April, aber 17 Prozent mehr als im Mai des vorigen Jahres, teilte das Institut mit. Für die kommenden beiden Monate rechne das IWH weiter mit stabilen Insolvenzzahlen.

Netzagentur-Chef fordert vom Handwerk umfassende Heizungs-Beratung

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat das Handwerk aufgerufen, beim Heizungstausch Verbraucherinnen und Verbraucher "ehrlich und umfassend" zu beraten: "Es ist immer einfach, das einzubauen, was man seit zehn Jahren einbaut. Aber jetzt brauchen Verbraucher verlässlichen und zukunftsorientierten Rat", sagte Müller der Funke-Mediengruppe. Eine neue Gasheizung könne heute kostengünstiger wirken, werde in ein paar Jahren durch den CO2-Preis aber sehr teuer.

Eurozone-BIP im ersten Quartal gesunken

Die Wirtschaftsleistung im Euroraum ist im ersten Quartal nach revidierten Daten minimal gesunken. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Bei der zweiten Schätzung am 16. Mai war ein BIP-Plus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum 1,0 Prozent, womit es gegenüber der zweiten Veröffentlichung von 1,3 Prozent zu einer Abwärtsrevision gekommen ist. Ökonomen hatten ein Plus von 1,2 Prozent erwartet.

EU-Kommissar Breton erhöht in Huawei-Debatte Druck auf Mitgliedsstaaten

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat die Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, zu einer härteren Gangart gegen 5G-Zulieferer aus China wie Huawei aufgefordert. "Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Entstehung erheblicher Schwachstellen und Abhängigkeiten zu verhindern, die nur schwer wieder rückgängig zu machen wären", sagt Breton dem Handelsblatt. Die EU-Länder hätten sich auf Sicherheitsstandards für die Mobilnetze verständigt - die sogenannte 5G-Toolbox. Damit sind auch Restriktionen für Hochrisiko-Lieferanten bis hin zum Ausschluss möglich.

EuGH: Volle Reisekostenerstattung auch während der Pandemie

Veranstalter von Pauschalreisen mussten sich auch während der Corona-Pandemie an die Verbraucherschutzregeln halten. Regelungen, wonach sie bei einer Annullierung der Reise nicht alle bisherigen Zahlungen erstatten müssen, verstoßen gegen EU-Recht und sind auch durch "höhere Gewalt" nicht gerechtfertigt, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Er verwarf damit Schutzbestimmungen für Veranstalter in Frankreich und der Slowakei. (Az: C-407/21 UFC und C-540/21).

EuGH: Fluggesellschaften nicht für staatliche Rückholflüge verantwortlich

Reisende, die während der Corona-Pandemie im Zuge einer staatlichen Rückholaktion wieder nach Hause gekommen sind, müssen die damit verbundenen Kosten selbst tragen. Die Fluggesellschaft, bei der ursprünglich der Rückflug gebucht war, ist dafür nicht verantwortlich, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Ist dieser Flug ausgefallen, muss die Fluglinie hierfür aber den Preis erstatten und zudem über Ersatzmöglichkeiten informieren. (Az: C-49/22)

Chinas Großbanken senken Zinsen für Sparprodukte zur Ankurbelung der Wirtschaft

Chinas Großbanken haben die Zinssätze für eine Reihe von Sparprodukten gesenkt, um den Konsumanreiz zu erhöhen und so letztlich die Wirtschaft anzukurbeln. Daran beteiligt sind das kapitalstärkste Geldinstitut ICBC, die China Construction Bank (CCB), die Handelsbank BOC und die Agricultural Bank of China (ABC) - sie reduzierten einschlägige Zinssätze teils um 15 Basispunkte. Die Maßnahme geht auf eine Forderung seitens der chinesischen Führung zurück und gilt seit diesem Donnerstag. "Die kleinen Banken werden sich dem womöglich anschließen", sagte dazu der Analyst Ting Lu von der Nomura Bank.

